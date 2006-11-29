Здоровое общество - здоровые дети

В Мингорисполкоме главный педиатр Минска Елена Неверо призвала родителей к большей ответственности.

Сегодня система здравоохранения практически забыла о дефиците лекарств. Маленькие пациенты могут рассчитывать на самые передовые медицинские технологии. Вот только внимание со стороны родителей дети ощущают все реже. Количество малышей, посещающих детские сады в возрасте до двух лет, увеличивается. Медики за то, чтобы пересмотреть размер пособий для молодых мам.

Неправильное питание - еще одна проблема, поднятая на заседании.

Главный педиатр говорит о проведенном накануне опросе среди школьников. На вопрос о том, что они едят дома в воскресный обед - большинство ребят ответили: чипсы.