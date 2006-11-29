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Здоровое общество - здоровые дети

29 ноября 2006 13:06
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В Мингорисполкоме главный педиатр Минска Елена Неверо призвала родителей к большей ответственности.

Сегодня система здравоохранения практически забыла о дефиците лекарств. Маленькие пациенты могут рассчитывать на самые передовые медицинские технологии.  Вот только  внимание со стороны родителей дети ощущают все реже. Количество малышей, посещающих детские сады в возрасте до двух лет, увеличивается. Медики за то, чтобы пересмотреть размер пособий для молодых мам. 

Неправильное питание  - еще одна проблема, поднятая на заседании.
Главный педиатр говорит о проведенном накануне опросе среди школьников. На вопрос о том, что они едят дома в воскресный обед - большинство ребят ответили: чипсы.

# Здоровье

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