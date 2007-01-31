Здоровье нынче в моде

В Минске стартует третья международная выставка "Неделя моды на здоровье".

Впервые это мероприятие пройдет в выставочном павильоне "БелЭкспо" на проспекте Победителей. В течение трёх дней на стенде Минздрава можно будет получить консультации медиков по различным вопросам охраны здоровья, профилактики заболеваний, оздоровления и формирования здорового образа жизни. Все желающие смогут получить консультации специалистов по организации питания, профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта и другим важным моментам здорового образа жизни.

В республике наконец-то вступила в права настоящая зима. Особенно по душе этот факт пришёлся любителям зимних видов спорта. В Могилёве на днях даже слаломную трассу открыли - сюда теперь съезжаются горнолыжники из всей Беларуси.

На коньки да лыжи могилевчане этой зимой встать и не надеялись. Зато как мороз ударил, массово на катки устремились. В Могилеве действуют еще две подобные трассы, так что прокатиться по склонам могут все желающие. Открыта лыжня допоздна - освещение позволяет. Нет своих лыж - можно в прокате взять. Правда, с инвентарём извечная проблема - на всех не хватает.

В пункте проката слаломной трассы ровно сто пар горных лыж. Слалом в Могилёве неплохой - почти 300 метров в длину. Так что горнолыжников сюда как магнитом тянет.

Снежная пушка на слаломной трассе работает практически круглые сутки. Дело в том, что лыжники верхний слой снега уже сняли, а осадков в ближайшее время не предвидится. Так что приходится прибегать к помощи техники.

Снежный покров берётся прямо из соседнего озера. Пока вода через все хитросплетения аппарата проходит, в искусственный снег превращается. Главное чтобы морозец держался, говорят специалисты. А с ним и трассу отшлифовать можно, и лёд на катках выровнять.

Здоровому образу жизни сегодня будет посвящено и городское родительское собрание. Однако форма встречи будет весьма необычной. В режиме он-лайн родители будут общаться в трёх точках города: институте повышения квалификации, а также в 131-ой и 145-ой школах Минска. Главные темы обсуждения - здоровье детей и успеваемость, школьное питание, режим, организация занятий физкультурой и спортом, предупреждение вредных привычек, а также роль личного примера родителей. На встречу с родителями придут представители комитета по образованию Мингорисполкома, управлений образования администраций районов, учителя и директора школ. Это уже второе родительское собрание в текущем учебном году, которое проходит в виде интернет-форума. Первое было посвящено теме "Ваш ребенок стал школьником".