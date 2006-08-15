Здоровье молодого поколения вызывает тревогу

Главная причина - рост заболеваемости подростков. Выросло число молодых людей, употребляющих алкоголь, наркотические и токсические вещества. Немаловажную роль сыграло и репродуктивное здоровье белорусов.

...Рожать или не рожать? Ответ на этот вопрос сегодня зависит от здоровья будущей мамы, а не от семейного бюджета. По статистике на сто сохраненных беременностей приходится 50 абортов. Причиной каждого второго аборта является какая-либо физиологическая патология.



В Беларуси исследования репродуктивного здоровья подростков начались в 1999 году. Фонд ООН в области народонаселения каждые четыре года изучает отношение молодежи к себе, семье и своему половому партнеру. Девушки чаще интересуются состоянием своего здоровья и оценивают его критично, говорит координатор программ ЮНФПА в Беларуси Татьяна Гапличник. Однако, несмотря на высокий уровень информированности молодежи по данным проблемам, она продолжает демонстрировать рискованное поведение.

Общий список болезней подростков дополняет зависимость от алкоголя, наркотических и токсических веществ. За последние пять лет число молодых людей, стоящих на учете в наркодиспансерах выросло в четыре раза.

За прошлый год население республики сократилось примерно на пятьдесят тысяч человек. Специалисты утверждают: изменить ситуацию в лучшую сторону поможет восстановление репродуктивного здоровья молодёжи.