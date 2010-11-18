Здание роддома построят на территории 5 городской клинической больницы всего за год

Здоровыми новостями столичных медиков сегодня порадовал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Пиневич.

К слову, в списке главных достижений этого года — новый уровень трансплантологии, отсутствие дефицита поликлиник в новых районах и решение кадровых вопросов. Знаковым событием следующего станет проект уникальной клиники в микрорайоне «Северный», соответствующей мировым стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Пиневич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Уникальная тем, что мы там сконструируем самую тяжелую патологию, потому что там будут сконцентрированы самые высокие технологии. Там будет родильный дом. С мощным учебным центром белорусских университетов.