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Здание роддома построят на территории 5 городской клинической больницы всего за год

18 ноября 2010 18:58
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Здоровыми новостями столичных медиков сегодня порадовал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Пиневич.

К слову, в списке главных достижений этого года —  новый уровень трансплантологии, отсутствие дефицита поликлиник в новых районах и решение кадровых вопросов. Знаковым событием следующего станет проект уникальной клиники в микрорайоне «Северный», соответствующей мировым стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Пиневич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Уникальная тем, что мы там сконструируем самую тяжелую патологию, потому что там будут сконцентрированы самые высокие технологии. Там будет родильный дом. С мощным учебным центром белорусских университетов.

# Здоровье

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