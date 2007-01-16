Зависимым помогут врачи

В Минском городском наркодиспансере появится стационарное отделение неотложной медицинской помощи на 120 коек для больных алкогольной и наркотической зависимостью. В течение года там будут принимать около 3 тысяч пациентов. Отделение будет работать круглые сутки. Отметим, что еще два подобных были открыты в столице ранее.

"Это отделение содержит все необходимое для работы. Здесь есть и кабинет психолога, и кабинет индивидуальной и коллективной психотерапии. Это отделение рассчитано практически для любого жителя республики. И наша основная задача будет состоять в том, что мы должны обеспечить примерно такой уровень качества лечения, как те условия, которые нам созданы для этого", - отметил главный врач Минского городского наркологического диспансера Сергей Молочко.