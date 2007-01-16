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Зависимым помогут врачи

16 января 2007 14:55
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В Минском городском наркодиспансере появится стационарное отделение неотложной медицинской помощи на 120 коек для больных алкогольной и наркотической зависимостью. В течение года там будут принимать около 3 тысяч пациентов. Отделение будет работать круглые сутки. Отметим, что еще два подобных были открыты в столице ранее.
"Это отделение содержит все необходимое для работы. Здесь есть и кабинет психолога, и кабинет индивидуальной и коллективной психотерапии. Это отделение рассчитано практически  для любого жителя республики. И наша основная задача будет состоять в том, что мы должны обеспечить примерно такой уровень качества лечения, как те условия, которые нам созданы для этого", - отметил главный врач Минского городского наркологического диспансера Сергей Молочко.
# Здоровье

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