Зависимость от гаджетов и подъём тяжестей. Невролог назвала несколько причин межпозвонковой грыжи

Позвоночник – это опора для нашего тела. К сожалению, боль в нем уже давно стала постоянным спутником современного человека. Врачи утверждают, что это расплата за прямохождение. Учащаются боли и из-за так называемой гаджетозависимости.

Наталия Чечик, врач-невролог медицинского центра «Мерси»:

Когда мы просто держим голову прямо, давление – 4,5 килограмма головы на квадратный сантиметр позвоночника. Если мы опускаем голову и читаем, давление увеличивается почти в восемь раз – 27,5 килограммов на сантиметр квадратный. И это приводит к болям в шейном отделе. Необязательно это будет смещение грыжи. Это может быть нарушение осанки, то есть получится патологическое искривление шейного отдела позвоночника. Это вызывает неравномерное напряжение мышц и болевой синдром.

Спровоцировать межпозвонковую грыжу можно тяжелым физическим трудом, длительным статическим положением и подъемами тяжестей. Еще один немаловажный фактор – это возраст. При обострении межпозвонковой грыжи проявляется болевой синдром. Наталия Чечик:

Острая боль возникает при первичном повреждении диска, а хроническая может быть из-за того, что достаточно большая величина этого диска постоянно раздражает корешок, и при определенных движениях, неправильных позах возникает хроническая боль. Если это острая трещина, то это острая боль, она по интенсивности сравнима даже с болями при переломах конечностей. Если задет корешок, корешковая боль – это как зубная боль, такая же интенсивная. Конечно же, человек идет к врачу за диагностикой.

Золотым стандартом диагностики межпозвонковой грыжи считается МРТ. Такое обследование позволяет получить изображение мягких тканей, за счет чего удается не только определить грыжу, но и ее стадию, а также степень сдавливания корешков и спинного мозга. Наталия Чечик:

Если появился острый болевой синдром, который связан с выпячиванием грыжи, к нему надо относиться как к перелому, то есть это иммобилизация, человек не должен много двигаться. Лучше всего – постельный режим. Принимаются препараты, которые направлены на уменьшение болевого синдрома, противоотечного действия, потому что при трещинах диска возникает отек и воспаление. Поэтому противовоспалительные, противоотечные и противоболевые препараты.

Снять болевой синдром поможет блокада. Проводится она в область пораженного диска. Такая инъекция поможет снять воспаление и купировать боль. Наталия Чечик:

Затем, когда болевой синдром немножко утихнет, можно добавлять лечебную гимнастику, только под руководством опытного методиста, потому что неправильные движения могут спровоцировать болевой синдром. А именно релаксационная гимнастика может даже помочь снять напряжение и боль.