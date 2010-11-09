На учете в 11-й поликлинике Минска будущих мам в возрасте до 25 лет 75 (!) процентов. Выбор в пользу ребенка, а не карьеры они уже сделали.

Людмила Степаненко, заведующая женской консультацией 11-й городской поликлиники:

Это идеальный репродуктивный возраст. Женщина молода и полна сил, может не только выносить ребенка, но и без утомления ухаживать за ним.После тридцати лет у большинства женщин присутствуют заболевания, осложняющие течение беременности. Среди них нарушение жирового обмена, желчнокаменная болезнь, артериальная гипертензия. Когда будущая мама в этом возрасте, риск развития генетической патологии у плода увеличивается на 50 процентов. Потому помимо осмотра у акушера­гинеколога женщине необходима консультация генетика.

Людмила Степаненко также пояснила, что перерыв между первыми, вторыми и последующими родами не должен быть слишком долгим. Если он более десяти лет, беременность может протекать с осложнениями. А роды, скорее всего, будут плановыми, то есть не естественными, а с помощью кесарева сечения, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».