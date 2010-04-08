Замена фактически любой части тела скоро может стать реальностью

В Минске открылся Центр трансплантологии, не уступающий лучшим мировым клиникам.

По поручению главы государства, его построили всего за три года и оснастили самым современным оборудованием. Сегодня в новой операционной проведена уже сорок первая в истории Беларуси пересадка печени. Хирурги готовятся также к первым трансплантациям почки.

Сюда постепенно переезжает Центр нефрологии, который до этого размещался в четвертой столичной больнице. Во время операций здесь могут проводить видеоконференции и обучающие семинары, а также консультации в режиме «он-лайн» со специалистами всего мира.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:

– Мы готовы уже сегодня выполнять операцию по трансплантации печени и почки. Мы готовимся сейчас к очень сложной операции по пересадке сразу множество органов. В случае, если совпадут множество факторов, связанных с подбором, прежде всего, подходящего донора для реципиентки.