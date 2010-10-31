Замдиректора РНЦП детской онкологии и гематологии: Наши методы лечения – лучшие среди стран экс-СССР

Страшный диагноз Анне Семйон поставили, когда она училась в одиннадцатом классе. Ее сверстники готовились к поступлению в университеты, строили планы на взрослую жизнь, а девушка в это время проходила курс химиотерапии.

Анна Семйон, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Я свое 18-летие отмечала в трансплантации. Мне исполнилось 18, а через три дня у меня была пересадка клетки.

Самый ценный подарок в тот день рождения ей преподнес брат. Именно он стал донором костного мозга. Анна провела в клинике девять месяцев, и теперь надеется, что больше ничего не будет связывать ее с онкологией.

Анна Семйон, студентка Белорусского государственного экономического университета:

Промежуточное испытание какое-то. Это не приговор, я точно знаю. Я была уверена, что я выкарабкаюсь, что у меня были планы, которые я осуществила. Я учась в университете, учусь на фондовом рынке и мне это нравится на самом деле. Я к этому стремлюсь. Я стараюсь сейчас осуществить все свои планы, которые я задумала в детстве, когда лежала в больнице.

Вторая жизнь Анны Семйон началась четыре года назад здесь – в республиканском центре детской онкологии и гематологии. На неделе его посетил Президент. Это медучреждение уже 13 спасает юных белорусов от опасных недугов. В этот же день на профилактический осмотр в клинику пришла и Аня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко посетил несколько отделений центра, операционный блок, пообщался с врачами. Президенту рассказали, что рядом с клиникой нужно построить пансионат, где могли бы останавливаться родители юных пациентов. Кроме того, онкологи попросили позитронно-эмиссионный томограф, или ПЭТ, если сокращенно. Он стоит более пяти миллионов евро, и одного такого аппарата хватило бы на всю республику.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дети умирать не должны. А здесь надо сделать все – это в этой пятилетке наша главная задача. Ни денег не пожалеть, ни строек, ни ПЭТ, ни КТ, ни МРТ. Это не проблема. Пансионат, шесть миллионов долларов. Я вам спонсоров найду, которые купят и ПЭТ, и пансионат построят. Мы еще гордится будем. Дети – это вопрос номер один.

Еще в прошлом году в послании народу и парламенту президент заявил, что государство будет предпринимать все возможные усилия, чтобы решать проблемы онкозаболеваемости. По успехам в лечении опухолей у детей наша республика уже вошла в десятку лучших стран мира. После курса терапии в этой клинике выживают 74 человека из 100 заболевших раком.

Наталья Савва, заместитель директора РНПЦ детской онкологии и гематологии:

В нашем центре был разработан подход лечения детей с опухолями головного мозга с использованием трансплантации костного мозга, который позволил увеличить выживаемость на 22%. Этот опыт теперь уже перенимают в России и других странах Европы. Наши подходы к лечению — они настолько хороши, что мы сегодня можем говорить, что мы лучшие в странах бывшего Советского Союза.

Этот центр может одновременно принять почти 200 пациентов. Некоторых детей, ожидающих операции, размещают в специальных боксах. Воздух, который туда подается, проходит шесть степеней очистки. Шестилетняя Алина вот уже четыре года пытается побороть недуг.

Каждый год в мире все больше людей сталкивается с диагнозом «рак». Наша страна – не исключение из этого грустного правила. Однако отечественной медицине есть что противопоставить опухолям. Разработана специальная госпрограмма, которая предполагает, что на финансирование онкологии в ближайшие годы будет направлено почти 900 миллиардов рублей. Уже сейчас специалисты констатируют, что смертность от этого недуга снижается.

В этой детской клинике Александр Лукашенко провел совещание по онкологии, которое можно назвать мозговым штурмом. Проблему рака обсуждали не только онкологи, но и ученые, нейрохирурги и трансплантологи. Все сошлись во мнении о том, что улучшить положение дел в этой сфере должна профилактика и выявление опухолей на ранних стадиях.

Александр Лукашенко:

Люди не так безразличны к своему здоровью. Надо через средства массовой информации это опубликовывать, может, ежеквартально.

Ну и врачам надо уже шевелиться. Как это было в советские времена: идти в вузы, идти в школы. Им надо читать, им надо рассказывать. Это надо делать. И поверьте, эффект будет потрясающий.

Президент на совещании назвал два приоритета – здоровье и образование. В них государство продолжит активно вкладывать деньги. По мнению Александра Лукашенко, в нашей стране может быть создана система обязательного медицинского страхования. А зарплата докторов будет в первую очередь зависеть от их профессионального уровня. При этом молодым врачам будет оказан особая поддержка.

Александр Лукашенко:

Ни на одном этапе развития нашей республики мы столько денег не вкладывали в здравоохранение. И никогда еще здравоохранение у нас таковым, каким оно сегодня есть, не было. Мы сделали основное — мы создали основу. Что будет завтра? А завтра мы будем точечно, по определенным направлениям финансировать развитие здравоохранения. Наиболее важные, болезненные, как я уже сказал, — сердечно-сосудистые, онкология, травмы и так далее. Это наиболее важно.

Еще одно знаковое медучреждение, где лечат от рака – это республиканский центр онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Будни онкологов. Мы находимся в центральном операционном блоке. Вот прямо сейчас здесь одновременно проводят 22 операции. Ведь именно хирургическое вмешательство сейчас является самым эффективным методом борьбы с опухолями является хирургическое вмешательство.

У Юрия Николаевича опухоль обнаружили этой весной. Месяц назад здесь, в РНПЦ, сделали операцию. Теперь мужчина будет наверстывать то, что упустил из-за болезни.

Юрий Нарейко, пенсионер:

Внучка есть – буду внучкой заниматься. Как жил, так и буду жить.

Онкологи признаются, что раньше им было психологически сложно сообщать своим пациентам диагноз. Порой приходилось избегать точных формулировок. Сегодня же слова «злокачественный» и «смертельный» — это не синонимы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».