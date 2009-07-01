Закрыты для купания три минских водоема

Птичь, Цнянское и Заславское водохранилища закрыты для купания и занятий водными видами спорта.

Как уточнила врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Бизунок, на Заславском водохранилище не рекомендуется принимать водные процедуры в районе пляжей № 1 - 5, 8, 9. Вода у пляжей 6 и 7 чистая.

Купаться в упомянутых водохранилищах запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям.

Водохранилища Вяча, Дрозды, Криница, Комсомольское озеро безопасны для купания и занятий водными видами спорта, сообщает агентство «Минск-Новости».