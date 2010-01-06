Задержан продавец мяса в Ждановичах

Крупная партия некачественной мясной продукции изъята на рынке в Ждановичах.

Более 1 т мясной продукции на сумму свыше Br20 млн. пытался продать на территории автостоянки рынка в Ждановичах ранее судимый 37-летний неработающий житель Брестской области.

Документов на товар, которые подтверждали бы его качество, у продавца не было. Отсутствовали и маркировочные ярлыки. Никакой информации о сроках выработки и реализации продукции покупателям не предоставлялось. Поэтому товар был изъят сотрудниками управления по раскрытию тяжких экономических преступлений ГУВД Мингорисполкома и отдела по борьбе с экономическими преступлениями центрального РУВД столицы.

В ходе первоначального разбирательства было установлено, что эти мясные продукты были произведены в Польше. При этом у оперативников есть все основания полагать, что в Минске планировалось реализовывать эту продукцию под маркой известных отечественных производителей. По заключению Минского центра гигиены и эпидемиологии изъятое мясо не может быть использовано для пищевых целей и согласно вынесенному постановлению подлежит уничтожению.

В настоящее время в отношении задержанного уже составлен протокол об административном нарушении по ч.1 ст.12.7 ("Незаконная предпринимательская деятельность") КоАП Беларуси, которая предусматривает штраф до 500 базовых величин (одна величина равна Br35 тыс.). Проводится дальнейшая проверка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.