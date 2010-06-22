Заболевание щитовидной железы. Диагностика. Лечение и профилактика

Эндокринные нарушения по распространенности занимают второе место после сахарного диабета. Более 60% всех пациентов врачей-эндокринологов страдают этими недугами. ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Щитовидная железа — небольшой орган, расположенный на передней поверхности шеи, массой 25 грамм. Хмара Ирина Марковна, заместитель главного врача по медицинской части ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:

Ежегодно более 50 % заболеваний эндокринной системы, которые регистрируются в нашей стране, связаны с заболеваниями щитовидной железы.

Для нормальной работы щитовидной железы нужен йод. Суточная потребность человека в йоде составляет 150 мкг в сутки. Если организм этого не получает, то железа пытается компенсировать этот недостаток, ее клетки, продуцирующие гормоны, размножаются, и она увеличивается в размерах. Врачи называют это эндемическим зобом. Ирина Хмара:

Если мы будем обсуждать частоту встречаемости заболеваний, то на первом месте у нас находится эндемический диффузный зоб. Изменение размеров и структуры щитовидной железы может происходить не только на фоне дефицита йода, но и на фоне аутоиммунного процесса. В организме происходит сбой, он принимает собственную щитовидную железу за врага, вырабатывает специальные антитела для уничтожения ее клеток. Один из примеров аутоиммунной патологии — диффузный токсический зоб. Елена Кузьменкова, заведующая эндокринологическим отделением:

Опасность этого заболевания в том, что, если пациент не получает лечение, развиваются тяжелые осложнения сердечно сосудистой системы с нарушениями ритма. Это заболевание протекает с избыточным количеством гормонов щитовидной железы, сопровождается усилением обменных процессов. Это заболевание может спровоцировать как наследственная предрасположенность, так и проживание в эндемичной зоне.

На фоне генетической предрасположенности решающим фактором становится внешняя среда, экология, стрессы, инфекции. Ирина Хмара:

Появление проблем со щитовидной железой может быть в подростковом возрасте, второй пик - после 40-45 лет. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ Когда орган увеличивается равномерно, имеет место диффузный зоб, если уплотнения ограничены — узловой. Ирина Хмара:

Эти заболевания могут протекать на фоне нормальной функции - эутиреоз. На фоне недостатка железы — гипотиреоз, когда щитовидная железа вырабатывает мало гормонов. Также встречается гипертиреоз - избыточная выработка гормонов щитовидной железы. При гипертиреозе проявляется общая слабость и бессонница, быстрое похудание на фоне хорошего аппетита, сильной нервозностью, раздражительностью, дрожью в руках и во всем теле. Ирина Хмара:

При повышении функции щитовидной железы может идти происходить нарушение зрения, двоение, чувство песка, встречается нарушение сердечного ритма, это является следствием того, что гормоны щитовидной железы влияют на проводимость сердечной мышцы, на работу сердца. При гипотиреозе, когда щитовидная железа работает медленно и вырабатывает недостаточное количество гормонов, человек также испытывает сонливость и быструю утомляемость. У него проявляются отеки и бледность кожи. Ирина Хмара:

Если это гипотиреоз, то у человека ухудшается память, они больше мерзнут. Отмечается сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, прибавка массы тела. При гипертиреозе наблюдается, наоборот, потеря массы тела. Определение щитовидной железы на ощупь или на глаз не всегда отражает реальную картину. Подозрения доктора подтверждает ультразвуковая диагностика, во время которой оценивается расположение, форма и ее размеры.

Если при ультразвуковом обследовании выясняется, что объем щитовидной железы больше 18 мл у женщины, а у мужчины больше 25, то это диффузное увеличение щитовидки. Когда в ходе исследования образуется узел, специалистам нужно разобраться: злокачественный он или доброкачественный. Для этого проводится тонкая игольная пункционная биопсия под контролем ультразвука. Ультразвуковое исследование дает полную информацию об изменениях в структуре щитовидной железы. Но оценить, как она справляется с выработкой гормонов биопсия не в состоянии. В этом случае проводятся лабораторные анализы.

Ирина Хмара:

На сегодняшний день очень хорошо развита система компенсации при гипотиреозе. Если было проведено полное удаление щитовидной железы, то необходим пожизненный прием препаратов, искусственно вырабатывающих гормоны. Если щитовидная железа производит больше гормонов, то лечение направлено на их подавление. Такие пациенты также должны принимать соответствующие препараты. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Ирина Хмара:

Следует употреблять достаточное количество йодированной соли. С педиатрами или подростковыми врачами необходимо обсуждать целесообразность дополнительного приема препаратов йода детям и подросткам. Для беременных женщин этот прием должен быть обязательным. С целью профилактики эндемического зоба, необходимо принимать в пищу достаточное количество богатых йодом продуктов.