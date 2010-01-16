За один день похудеть сразу на 80 килограммов

В городском центре герниологии и бариатрической хирургии 4-й минской городской клинической больницы 55-летней женщине проделали операцию и удалили слой жировой клетчатки.

«С таким случаем мы сталкиваемся впервые», — констатировали врачи. 220 килограмм собственного веса стали балластом - женщина с трудом вставала с кровати и четыре года не выходила дальше порога своей квартиры.

Женщина была заложницей бесформенного тела, а большой живот опустился почти до коленей. Такой она была до операции. Ей всего 55, но последних пять лет словно вычеркнуты из жизни. Коридор и комнаты собственной квартиры стали единственным пространством, где она хоть как-то могла передвигаться. В поликлинике Зинаиду Бенько почти вычеркнули из списков, сетуя на безысходность всей ситуации.

Лишь в центре 4-й больницы врачи решились помочь больной с редкой патологией. К тому времени Зинаида уже страдала 4-й степенью ожирения, в нагрузку поставленный диагноз осложнял лимфостаз — отек тканей.

Зинаида Бенько:

Я шла на операцию и думала «пан или пропал». Если честно, шла на смерть, не думала, что так будет. Проснулась в тот же день в реанимации. На следующий день я села, а потом и пошла — как это было легко.

Мехьядин Шейхмус, врач-хирург отделения общей хирургии 4-й городской клинической больницы Минска:

Была тяжелая операция, почти два часа. Слава Богу, что все прошло. Проблема ожирения есть везде. В развитых странах, например, в США от ожирения в год погибает 300 тысяч человек. В Беларуси такой статистики нет. В год у нас проходит 60-70 и даже больше операций, связанных с ожирением.

Ожирение уже признано неинфекционной эпидемией XXI века. К примеру, в США, родине фаст-фуда, эта проблема стала проблемой государственного уровня. 68% американцев страдает от избыточного веса. А по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2015 году более 2 миллиардов взрослых людей обзаведутся лишними килограммами и более 700 миллионов будет страдать ожирением. Причины этой болезни в глобальном нарушении питания и малой энергоотдаче, то есть блага цивилизации порой идут не на благо здоровью.

Зинаида Андреевна несколько последних лет вела сидячий образ жизни, работая дома. На ее физическое состояние повлияло и рождение троих детей, причем каждый был весом больше нормы — до 5,5 килограмм.

За дверями операционной у нее началась новая жизнь. Теперь телевизор будет точно пылиться в углу, а Минск, да впрочем и весь мир откроется заново. Пока она гуляет по соседним палатам, но как только выпишется, пойдет за обновками для гардероба. Все старое - грустное напоминание - пойдет на ветошь. Впрочем, много покупать она тоже не намерена. Ведь весной она снова пойдет на операцию, ее ставки — еще минус 50.