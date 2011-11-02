За границей аутотрансплантация лёгкого стоила бы порядка 80 тысяч долларов. В Беларуси ее сделали бесплатно

В Беларуси выполнена первая операция по аутотрансплантации доли лёгкого. В её ходе лёгкое пациента было извлечено, вне организма хирурги удалили поражённую часть органа, а оставшуюся здоровую имплантировали в плевральную полость. Операция длилась почти 5 часов.

За пациента сейчас отвечает лечащий врач. Сергей Лесков провёл возле кровати Николая Ивановича несколько ночей. Пациент пошёл на поправку.

Сергей Лесков, научный сотрудник отдела торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Это первая операция, мы к ней долго готовились и неоднократно выполняли все её элементы, работая с различными больными. Просто так получилось, что в этой операции они сложились в одно целое.

Даже для хирурга с 30-летним стажем эта операция была особо волнительной. Повреждённое лёгкое нужно было удалить, но так как второе полностью не функционировало, профессор пошёл на медицинский подвиг. Во время операции лёгкое впервые было извлечено, разделено на отдельные части и временно законсервировано. Вне организма поражённую часть органа удалили, а здоровую имплантировали в плевральную полость больного.

Владимир Жарков, главный научный сотрудник отдела торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Выполнить такую операцию внутри человека не представлялось возможным, потому что с пережатыми сосудами доля лёгкого нормально сохраняет свою жизнеспособность в течение 5-10 минут максимум.

На территории СНГ подобных операций вообще не было. Трансплантировать доли лёгкого решались единицы стран — это США, Германия и Китай. Список врачебных достижений пополнился Беларусью. Ценными знаниями уже заинтересовались коллеги из России и ближнего зарубежья.

Владимир Жарков, главный научный сотрудник отдела торакальной онкопатологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

В хорошем состоянии пересаженная доля лёгкого. Во всех отделах хорошо вентилируется, видны сосуды, кровоток также сохранён. Функция такая же, как до операции. И даже звучал вопрос больного: действительно ли вы мне всё удалили?

В этой операции главный инструмент — руки хирурга. За границей аутотрансплантация лёгкого стоила бы порядка 80 тысяч долларов. Наши врачи готовы выполнять подобные операции и в дальнейшем. Причём бесплатно. Сейчас белорусские медики отрабатывают действия по аутотрансплантации печени, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.