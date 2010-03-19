За год британские хирурги забыли внутри пациентов более 700 предметов

Полученные статистические данные свидетельствуют о том, что в среднем хирурги причиняют «серьезный вред» 11 больным ежедневно.

Эти и другие данные о врачебных ошибках получила газета The Sun, сделав запрос в соответствии с законом о свободе информации.

Как выяснилось, в 2008 году британские хирурги после операций забыли внутри пациентов 722 предмета. Наиболее часто в организме пациента оставались пинцеты, зажимы, скальпели и тампоны.

Кроме того, за последние пять лет сотрудники NHS в ходе операций нанесли больным почти 12 200 ранений (в основном колотых) внутренних органов. Известны также случаи проведения вмешательств не на том органе – в том числе получившее большую огласку удаление здорового яичка в Больнице Западного Саффолка, оставившее пациента бесплодным.

Другие распространенные проявления халатности включают систематические ошибки в назначении и введении лекарств, переливание крови не той группы и нарушения технологии стерилизации инструментов, приводящие к распространению антибиотикоустойчивых штаммов микробов, сообщает медицинский портал MED Новости.