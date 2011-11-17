За 40 лет курильщик теряет более 70 тысяч долларов. Что еще курильщики НЕ хотели бы знать о курении?

Новости Беларуси. Лёгкие курильщика вмещают стакан никотина. А каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 14 минут. На всех пачках устрашающие прописные истины. Однако, изучив статистику, сомневаешься: пугает ли это?

Каждый второй мужчина и каждая десятая женщина в Беларуси зависят от табака. В общем, в плену дыма каждый третий житель страны старше 16 лет. Пагубная привычка уже перешла в разряд эпидемии, ведь сигарета и есть механизм замедленного действия.

Иван Тарашкевич, главный врач Минского городского центра здоровья:

Люди, которые начинают курить в детстве, то есть в 10-14 лет, а их более 80%, укорачивают себе жизнь на 15-20 лет.

При курении сигареты ее температура — 300 градусов, при затягивании — 1000. При каждой затяжке обжигается эмаль зубов, слизистая оболочка горла и рта. Перечень заболеваний, окутанный табачным дымом, насчитывает десятки пунктов. А ученые из Гарварда провели исследование и выяснили, что у детей, матери которых курили во время вынашивания малышей, чаще проявляются криминальные наклонности и асоциальное поведение.

В Минске появились зоны свободные от курения. Впрочем, некоторые дальше своей сигареты ничего не видят. Площадь Независимости, остановки общественного транспорта, школы, сады и парки. Список антитабачных зон расширяется. Минздрав Беларуси планирует запретить курение во всех общественных местах и даже косвенную рекламу. Большинство кафе и ресторанов уже ввели залы для курящих и некурящих. Если родители приходят в кафе с ребенком, лишь за один час, проведенный в зале для курящих, их малыш и сам будто выкуривает три сигареты сразу.

Хорошо, когда есть выбор, впрочем, как и лишние средства. Никотиновые «антидепрессанты» стоят не только здоровья, но и существенных затрат. За 40 лет вместе с окурками в мусорку вылетает более 70 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.