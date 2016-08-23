Высокий уровень холестерина в крови: на что следует обратить внимание и как его понизить?

Постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, избыточный вес, курение, алкоголь, сниженный уровень щитовидной железы… Всё это может привести к повышенному холестерину.

По своей структуре он напоминает восковидное вещество, которое не растворяется в воде. Однако считать холестерин «отрицательным героем» все же не стоит.

Жироподобное вещество (или природный жирный спирт) необходим организму для формирования каркаса клеток, образования стероидных и половых гормонов, витамина D. Кроме того триглицериды, которые входят в состав подкожно-жировой клетчатки, защищают наш организм зимой от переохлаждения.

Если у вас впервые выявили повышенный уровень холестерина, врачи рекомендуют сесть на диету. Главное ее правило – стараться употреблять меньше жиров и срочно ограничить потребление углеводов до 50-60%, так как они трансформируются в жиры.

Поклонникам соленого – забыть про соль, или отныне употреблять не более 5 граммов в сутки! Отличный вариант – есть в день до 5-6 порций овощей и фруктов, причем лучше красных и оранжевых, в них содержится много пектина. Тогда клетчатка будет сама впитывать в себя излишки холестерина и выводить их из организма. Витамины C и E также снижают холестерин. Помогут и растительные масла – источник полиненасыщенных жирных кислот. Но знайте меру!

Из-за повышенного уровня холестерина страдают наши сосуды. И как следствие – ишемический инсульт, инфаркт миокарда и даже внезапная сердечная смерть, ишемия кишечника, атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Так что задумайтесь о здоровом образе жизни, пока не поздно!

Ведь во время движения у нас расщепляются липопротеиды низкой плотности – плохой холестерин, и ускоряется выведение жиров из организма.

Сделайте умеренные физические нагрузки частью своей жизни! Полчаса в день посвятите гимнастике, прокатитесь с ветерком на велосипеде, поплавайте, устройте пробежку на свежем воздухе. Если большой вес – начните со статических нагрузок и зарядки.