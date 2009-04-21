Выписана первая пациентка с пересаженным сердцем (ФОТО)

В любой момент может состояться первая пересадка поджелудочной железы и почки

Это сообщили в Минздраве страны. Уже сформирован список реципиентов. Десять человек полностью обследованы и ожидают пересадки. Этого количества пациентов уже вполне достаточно, чтобы донорские органы не пропали, и пересадка состоялась, но список может пополняться.

Кроме того, белорусские медики готовятся к трансплантации легкого и комплекса сердце-легкое, которые запланированы на 2010 год. Напомним, в текущем году в стране уже выполнено 33 пересадки почки, 9 печени и 3 трансплантации сердца. И сегодня пациентка, которой первой в Беларуси было пересажено сердце, была выписана домой. В Клецк, где проживает семья Натальи Радкевич, отправилась и съёмочная группа СТВ.

Натальи не было дома почти два с половиной месяца. И всё это время её новое сердце болело о детях и доме. Оно тревожно билось, а значит работало.

Все заботы о детях и доме легли на плечи мужа. Юрий говорит, что до отчаяния оставалась капля, ведь серьёзные проблемы со здоровьем у жены совпали с болезнью младшего сына. Грудного ребёнка прооперировали, а 36-летнюю Наталью в это время консультировали врачи. Муж разрывался между больницами, но когда встал вопрос о пересадке сердца, не сомневался ни секунды. А вот Наталья сначала от операции отказалась, хотя в листе ожидания была с ноября.

Эту первую операцию по пересадке сердца назовут прорывом в белорусской медицине. 12 февраля об этом будут говорить в теленовостях, на радио и в газетах. 5.5 часов бригада врачей не выходила из операционной. Первые сутки были самыми напряжёнными. Муж даже не помнит, как пережил тот день. Сейчас, когда Наталья вернулась домой, все заботы снова лягут на его плечи. От тяжёлой домашней работы супругу придётся освободить.

Условия, в которых сейчас живёт семья, далеки от комфортных. Старый дом в Клецке с печным отоплением, 17 квадратных метров жилой площади на четверых, без удобств. Материальное положение тоже очень тяжёлое. Муж – в декретном отпуске, у Натальи – вторая группа инвалидности. И если бы не помощь со стороны, говорит Юрий, мы не свели бы концы с концами. Пока шли съемки сюжета, Наталье несколько раз звонили из центра кардиологии, спрашивали о самочувствии. К слову, все дорогостоящие лекарства, а их целый список, пациентке предоставлены бесплатно. И буквально несколько часов назад из облисполкома семье передали финансовую помощь. Сейчас она им очень необходима.

Екатерина Рабец, телекомпания СТВ