Въезжающим в Украину белорусским туристам медики рекомендуют сделать прививки от кори

В этой стране зафиксирован невероятный всплеск заболеваемости корью. С начала года там зафиксировано почти 80 тысяч случаев этого заболевания. В Минске - всего 34. При исследовании вируса выяснилось, что он на генетическом уровне - украинского происхождения. Столь сложная эпидемическая ситуация в Украине объясняется просто. Несколько лет назад там был упразднен централизованный принцип вакцинации населения. Как следствие - количество инфицированных сильно увеличилось. При необходимости для вакцинации белорусских туристов будут использоваться "живые" препараты. Поэтому для формирования стойкого иммунитета в поликлиники по месту обслуживания нужно обращаться хотя бы за три недели до отъезда.