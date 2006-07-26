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Въезжающим в Украину белорусским туристам медики рекомендуют сделать прививки от кори

26 июля 2006 12:10
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В этой стране зафиксирован невероятный всплеск заболеваемости корью. С начала года там зафиксировано почти 80 тысяч случаев этого заболевания. В Минске - всего 34. При исследовании вируса выяснилось, что он на генетическом уровне - украинского происхождения. Столь сложная эпидемическая ситуация в Украине объясняется просто. Несколько лет назад там был упразднен централизованный принцип вакцинации населения. Как следствие - количество инфицированных сильно увеличилось. При необходимости для вакцинации белорусских туристов будут использоваться "живые" препараты. Поэтому для формирования стойкого иммунитета в поликлиники по месту обслуживания нужно обращаться хотя бы за три недели до отъезда.
# Здоровье

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