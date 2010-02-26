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Встреча Барака Обамы с ведущими политиками, посвященная реформе американского здравоохранения, не принесла результатов

26 февраля 2010 09:10
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Выступая на совещании, глава Белого дома подробно описал предлагаемый им план масштабных изменений.Однако республиканцы все их отвергли. Обама и руководство Демократической партии выступают за то, чтобы сделать медицинское страхование более доступным для миллионов американцев, которые сейчас не могут себе его позволить. Республиканцы заявляют в ответ, что страна не в состоянии оплатить такую реформу.
# Здоровье

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