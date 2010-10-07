Из-за человеческой нечистоплотности все реки Беларуси сегодня непригодны для питья. А столичная Свислочь вообще является одной из самых загрязненных рек Европы.

Анатолий Кудельский, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАН Беларуси:

Это уже совсем не река, а просто труба, которая отводит стоки жизнедеятельности мегаполиса. Наша речная вода на определенных сезонных этапах может быть чистой, но даже тогда все донные осадки, вся речная фауна остаются загрязненными опасными для здоровья металлами, сложными органическими соединениями и т.д.

Однако есть города, например, Минск и Гомель, в которых водоснабжение населения еще и сегодня частично осуществляется за счет речного стока. Коммунальные службы вынуждены проводить ее хлорирование.



Анатолий Кудельский, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАН Беларуси:

Многие ученые и медики давно заявляют, что хлорированная вода не пригодна для питья.



По словам ученого, промышленные предприятия Минска для технических нужд в сутки потребляют 90 тысяч кубометров пресных подземных вод, в то время как для питьевых целей населения города в сутки использует 180 тысяч кубометров поверхностных вод из Вилейско-Минской водной системы, которая имеет значительно более низкое качество. Такая ситуация свидетельствует о явно нерациональной организации системы водоснабжения столицы и давно требует пересмотра в пользу жителей, считает гидрогеолог. Полностью перевести Минск на потребление подземных вод очень дорого, утверждают чиновники. Вместе с тем коммунальные службы разработали соответствующую программу, реализация которой запланирована на 2020 год, пишет газета «Звязда».



И все-таки основной источник питьевого водоснабжения белорусов - подземные воды. 95 процентов объемов водоснабжения в республике идет именно за счет подземных водоносных горизонтов. Это, как правило, гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые воды с минерализацией от 200 до 600 миллиграммов на литр. Единственный ее недостаток - высокая концентрация железа, реже - марганца и бора. Эти металлы - природные загрязнители, попавшие к нам вместе с ледниками Севера.



Анатолий Кудельский, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент НАН Беларуси:

Высокая концентрация таких металлов - единственный недостаток, который отличает наши подземные природные воды. Ресурсы этих вод достаточны для обеспечения белорусов и сегодня, и на перспективу.