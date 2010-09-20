Время перемен в поликлинике № 23 г. Минска пошло

Под контролем врачей 23-й поликлиники – 41 тысяча пациентов. А сколько историй болезни написано и сколько за 36 лет не единожды перечитано всего-то парой-тройкой штатных участковых.

А с узкими специалистами и того интереснее. Проверить зрение? Стучитесь в закрытые двери. Беспокоит щитовидка? Обращайтесь в городской эндокринологический диспансер.

Людмила Мижуй, участковый врач-терапевт УЗ «23-я городская поликлиника»:

Нагрузка ощущается в течение года. Зимне-осенний период связан с пиком заболеваемости вирусной инфекции, а осенне-летний – с отпускной кампанией. Нагрузка всё равно остаётся ощутимой.

Николай Анатольевич Трубчик, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «23-я городская поликлиника»:

Когда идёт подъём заболеваемости – либо вирусными заболеваниями, либо ещё чем-нибудь – тогда, конечно, проблем больше. Возникают проблемы и тогда, когда врачи уходят в отпуск или на больничный.

Ирина Синкевич, главный врач УЗ «23-я городская поликлиника»:

В этом году к нам в поликлинику направлены три врача-интерна терапевта. Таким образом, мы постепенно кадровые вопросы решаем. В следующем году эти специалисты придут к нам уже в качестве молодых специалистов.

Об уровне профессионализма специалистов пациенты отзываются более чем положительно. Золотые руки массажиста любого на ноги поставят.

Пока лучшие мастера района знакомятся с последними направлениями массажного искусства, на рабочих местах по-прежнему ретро. Всё как треть века назад – неприглядные занавески на ниточках, пришитых вручную. Полки и стулья – точь-в-точь как из домика в деревне.

Валентина Цапикова, медсестра физиотерапевтического отделения УЗ «23-я городская поликлиника»:

За эти годы мало что поменялось. Хочется, конечно, чтобы аппаратура была получше. Мы ждём капитального ремонта. Думаю, что после него у нас всё будет новое.

Время перемен – и это трудно не заметить – уже пошло. Старое здание по частям будут отдавать в руки строителей, а пустые клеточки штатного расписания уже начинают заполнять

Ирина Синкевич, главный врач УЗ «23-я городская поликлиника»:

Этот проект рассчитан на несколько лет. Он предусматривает, прежде всего, проведение ремонта как в самом здании, так и на прилегающей территории. Полностью будет сменён парк медицинского оборудования по истечении реализации этого проекта.

Татьяна Кибалко и Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.

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