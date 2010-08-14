Врачи в Могилевской области пересаживаются на скутеры

Медицина на селе становится не только современной, но и мобильной. В Могилевской области врачи пересаживаются на скутеры. Новый вид транспорта, например, уже второй месяц активно используется в Костюковичском районе.

Люся Николаевна около 20 лет проработала фельдшером. Раньше к больным добиралась пешком, на велосипеде, теперь ездит с ветерком на скутере. Этот подарок получила от центральной районной больницы как лучший фельдшер района. На спидометре уже 290 километров — и это только за 2 месяца.

Фельдшерский пункт в Новых Самотевичах обслуживает около тысячи жителей, в том числе и из близлежащих населенных пунктов. За один день фельдшеру поступает до шести вызовов к пациентам из разных населенных пунктов, плюс регулярные обходы домов, где живут неблагополучные семьи, пожилые люди и инвалиды. Безусловно, после того как на вооружении у медиков появился скутер, работа ускорилась.

Путь в 5-10 км по проселочной дороге от одной деревни к другой не составляет особого труда. Теперь Люся Николаевна сможет помочь большему количеству пациентов.

Уже к концу августа скутеры появятся еще в двух ФАПах Костюковичского района. Такую инициативу решили поддержать и в областном управлении здравоохранения. Возможно, уже в следующем году с велосипеда на скутер пересядет еще с десяток медработников.