Врачи: Сотовый нужно использовать только с беспроводными гарнитурами!

Постоянное использование сотовых телефонов без беспроводных гарнитур может потенциально иметь негативное воздействие на головной мозг, рассказали опрошенные РИА Новости врачи и эксперты накануне 20-летнего юбилея сотовой связи в России, который отмечается 9 сентября.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла мобильные телефоны к категории возможных канцерогенов. Российские медики, проводившие эксперименты и изучавшие влияние мобильных телефонов на мозг человека, соглашаются с этими выводами.

«Я эту точку зрения абсолютно разделяю и поддерживаю. Это первый звоночек. Основное направление исследований сейчас связано с установлением механизма воздействия. Когда будет установлен механизм, тогда и будет присвоена следующая категория опасности. О том, как быстро будет установлен механизм, можно только гадать. История может быть достаточно длинной», - сказал РИА Новости заведующий лабораторией радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений ФМБЦ имени Бурназяна ФМБА России Олег Григорьев.

Говоря о мерах предосторожности в обращениях с мобильным телефоном, Григорьев отметил, что универсальным средством «спасения» является использование наушников или гарнитур.

«Проводная или беспроводная, это все равно лучше, чем телефон к голове. Когда телефон около головы, то голова фактически является частью антенны. Система "телефон, антенна, голова" - это единая электродинамическая система. И для того, чтобы ее разорвать, необходимо убрать телефон не менее чем на 35 сантиметров от головы. Если убрать на полметра, то картина облучения головы будет принципиально другой», - пояснил Григорьев.

Он отметил, что если телефон находится в режиме ожидания, «некая толика» воздействия остается, но она несопоставима с разговором по телефону.