Врачи минской «неотложки» начали консультировать минчан по интернету

Для того, чтобы получить виртуальный совет или консультацию, нужно всего лишь отправить вопрос на электронную почту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В течение четырех часов в рабочие дни специалисты оперативной службы поделятся опытом и знаниями.
Олег Воробей, заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи:
Мы стараемся ответить на вопросы наиболее компетентно в том, что касается нашей сферы. Если же бывают вопросы, не относящиеся к нашей работе, мы рекомендуем, куда обратиться человеку для того, чтобы он получил информацию.