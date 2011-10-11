Врачи минской «неотложки» начали консультировать минчан по интернету

Онлайн-приём пациентов медики проводят на сайте городской станции скорой помощи.

Для того, чтобы получить виртуальный совет или консультацию, нужно всего лишь отправить вопрос на электронную почту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В течение четырех часов в рабочие дни специалисты оперативной службы поделятся опытом и знаниями.

Олег Воробей, заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи:

Мы стараемся ответить на вопросы наиболее компетентно в том, что касается нашей сферы. Если же бывают вопросы, не относящиеся к нашей работе, мы рекомендуем, куда обратиться человеку для того, чтобы он получил информацию.