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Врачи-эпидемиологи отмечают рост числа пострадавших от укусов клещей

07 августа 2006 14:53
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В лабораторию столичного Центра гигиены и эпидемиологии каждый день приносят на исследование снятых с людей насекомых. При этом в поликлинику обращаются единицы пострадавших от укусов клещей. Между тем только в Заводском районе Минска в этом году - более полутысячи людей обратились к эпидемиологам с укусами клещей. Многие из них оказались заражены баррелиозом. Клещи поджидают своих жертв в самых непредсказуемых местах: в общественном транспорте или на приусадебном участке.
# Здоровье # Укусы клещей

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