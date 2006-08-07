Врачи-эпидемиологи отмечают рост числа пострадавших от укусов клещей

В лабораторию столичного Центра гигиены и эпидемиологии каждый день приносят на исследование снятых с людей насекомых. При этом в поликлинику обращаются единицы пострадавших от укусов клещей. Между тем только в Заводском районе Минска в этом году - более полутысячи людей обратились к эпидемиологам с укусами клещей. Многие из них оказались заражены баррелиозом. Клещи поджидают своих жертв в самых непредсказуемых местах: в общественном транспорте или на приусадебном участке.