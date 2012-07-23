Врач: Мочегонные средства для похудения - прямой путь к инвалидности

Новости Беларуси. Ежегодно от бесконтрольного приема лекарственных средств страдают сотни тысяч человек, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспублiку». Особая категория бесконтрольно принимающих лекарственные препараты - худеющие пациенты. Правда, к самолечению они никакого отношения не имеют, потому как не лечат себя, а калечат, утверждает Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ.

Михаил Кевра, профессор кафедры клинической фармакологии БГМУ, доктор медицинских наук:

Пытаясь сбросить существующие или мнимые ненужные килограммы, молодые девушки в больших количествах пьют диуретики (мочегонные средства). Потому что они, как утверждают сами модницы, выводят из организма лишнюю жидкость и визуально уменьшают объемы. Однако редко кто задумывается, что подобное врачевание - прямой путь к инвалидности. Лекарственные препараты, особенно если принимать их регулярно, сильно бьют по иммунной системе. Организм любое лекарство воспринимает как чужеродное вещество. И борется с ним, в том числе и иммунологическими методами. А когда в организме накапливается слишком много препарата, то он «капитулирует». И в этом случае речь идет уже не о красоте, а о выживании.