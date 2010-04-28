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Врач городского центра иммунопрофилактики ответил на вопросы родителей

28 апреля 2010 11:00
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Родители, которые в силу разных причин не желают делать прививки детям, сегодня в третьей детской поликлинике смогли проконсультироваться со специалистами.

Планируется, что в течение недели подобные встречи пройдут в каждом районе.

Мама:
– В три месяца была сделана прививка, после которой, спустя пять часов, ребенок попал в реанимацию. Прививки нужны, я от них не отказываюсь. Но, когда можно сделать, чтобы это было менее опасно для здоровья ребенка?
Андрей Зыль, врач городского центра иммунопрофилактики:
–Не зря у нас пишут «обязательно, перед вакцинацией необходим осмотр участкового врача». Лучше сделать, когда все хорошо, чем сделать быстрее, а потом решать вопросы по неожиданным ситуациям, реакциям и т.д.

# Здоровье # Прививки детям

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