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  • Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем

07 декабря 2011 13:16
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Почему так актуальна проблема лишнего веса для нашей страны и вообще для мира в целом?

Алла Шепелькевич, доцент кафедры внутренних болезней БМГУ, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук:
Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что ожирение на сегодняшний день одно из самых распространенных хронических заболеваний в целом мире и в Республике Беларусь. Обратите внимание, именно хронических заболеваний. Если верить статистике, то на сегодняшний день практически миллиард людей в мире имеют избыточную массу тела и ожирение. По статистике к 2025 году 40% мужчин и 50% женщин будут иметь избыточную массу тела. Поэтому эксперты Всемирной организации здравоохранения определили избыточную массу тела как пандемию 21 века.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -1

Мы можем охарактеризовать географическую, половую, социальную картину развития этого заболевания? Для кого и где, в каких регионах это наиболее актуальная проблема?

Алла Шепелькевич:
Есть некоторые особенности эпидемиологических данных. У негроидной расы количественные показатели избытка массы тела наступают при индексе массы тела с более высокими значениями. У лиц монголоидной расы, то есть азиатские страны, обратная ситуация. Метаболические нарушения у лиц с избыточной массой тела начинаются уже с меньшего индекса массы тела. Республика Беларусь относится к странам Северной Европы. У нас классические показатели индекса массы тела, то есть количественные критерии.

Лишний вес и ожирение — болезнь цивилизации с ее не всегда здоровыми благами. Жители мегаполисов много и вкусно кушают, мало двигаются, предпочитая ездить на авто. В итоге имеют избыточную массу тела.

А вот почему избыточный вес — это плохо? Ну, полный человек, хороший, у него щечки хорошие, все у него в порядке. К чему может привести избыточная масса тела и что за этим стоит?

Алла Шепелькевич:
Последнее десятилетие ознаменовалось тем, что большое количество научных исследований проведено именно в этой области. Оказалось, что избыточная масса тела является абсолютно доказанным фактором риска развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета и некоторых видов рака — видов онкопатологии. Но на  этот фактор модифицируемый, то есть мы можем на него воздействовать. Это очень важно осознавать и понимать в практическом здравоохранении.

Несмотря на то, что лишний вес — это проблема медицинская, большинство людей беспокоит ее эстетическая сторона. Изменение во внешнем виде — вот на что, прежде всего, обращает внимание человек. Особенно это касается представительниц прекрасного пола.

Марина Микушкина, врач-эндокринолог:
Все-таки у женщин бывают такие периоды в жизни, когда есть располагающие факторы к набору веса. Прежде всего, это беременность, конечно. Поэтому всем молодым будущим мамам хотелось бы пожелать следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -4

Мужчины не беременеют и не рожают, но так же, как и женщины, стареют и за рубежом 40 лет начинают стремительно набирать килограммы, сохраняя прежний подход к питанию.

Марина Микушкина:
С возрастом физиологически происходит замедление обмена веществ и гормональная перестройка, которая тоже способствует набору веса. У мужчин преобладает абдоминальное ожирение. Это очень опасно в плане здоровья, в плане атеросклероза, который может приводить к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.

Есть люди, кому с рождения предначертана характерная припухлость. Но всегда ли генетическая предрасположенность является главной причиной образования лишних килограммов?

Алла Шепелькевич:
Как правило, типичный пациент с избыточной массой тела начинает жаловаться на то, что у него есть наследственная предрасположенность, в этом виноваты гены, в общем-то. Образ жизни как-то в конце вспоминается. Если быть объективным, то, действительно, в настоящее время определено более ста генов, есть специальные карты, генетический анализ проведен, которые могут вносить лепту в развитие ожирения. Но если брать наследственную предрасположенность, то она составляет лишь треть от всех случаев, а остальное — вклад образа жизни человека.

Марина Микушкина:
Генетически все-таки передается предрасположенность к ожирению, а не само ожирение. И часто имеют место какие-то семейные привычки питания, то есть переедание, застолье, правила приготовления пищи приводят к повышению веса.

В подавляющем большинстве случаев причина лишнего веса до боли знакома. Просто кто-то слишком много ест, много и нерегулярно, да еще и сама пища далека от звания «здоровая».

Марина Микушкина:
В первую очередь, это продукты сладкие, так называемые «быстроусвояемые углеводы». Это все мучные изделия, сладкие газированные напитки, конфеты, сахар — все, что сладкое и еще жиры. Все жирное: копчености, жирное мясо, сливочное масло. Все это приводит к ожирению, когда это употребляется в неограниченном количестве.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -7

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -9

Алла Шепелькевич:
95% ожирения носит алиментарный генез. И только на 5% избыточная масса тела связана с какими-то другими заболеваниями. А именно генетические синдромы, эндокринные нарушения, ряд заболеваний эндокринных, например, гипотериоз, гиперкортицизм, патологии гипоталамо-гипофизарной системы также связаны с избыточной массой тела. Прием некоторых лекарственных средств, например, глюкокортикостероиды широко распространены в клинике. Некоторые заболевания центральной нервной системы.

Что же позволяет доктору определить наличие признаков, которые указывают на избыточную массу тела у пациентов, ожирение? Новый инструмент в руках доктора — рулетка. Как она используется для диагностики этих состояний?

Алла Шепелькевич:
У нас активно используются и врачами-эндокринологами, и врачами-терапевтами, и общей практики рулетка и такой индекс массы тела —калькулятор, который легко позволяет определить наличие избытка массы тела и насколько индекс массы тела соответствует нормальным значениям.

Избыток веса неизменно сказывается на психологическом и на физическом здоровье человека. И, наконец, измученные безуспешными диетами, неспособные без слез смотреть на себя в зеркало люди обращаются за помощью к специалисту.

Марина Микушкина:
Ну, первый симптом, наверное, это когда ему становится мала его обычная одежда. Если у него во время ходьбы появляется отдышка — это тоже показатель того, что в сердечно-сосудистой системе тяжело становится работать на фоне набора веса. Путем измерения роста и веса мы измеряем индекс массы тела. Если он свыше 25 — это уже избыток веса, а если свыше 30, то это уже ожирение.

Индекс массы тела несложно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно свой вес в килограммах разделить на рост, возведенный в квадрат.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -12

Марина Микушкина, врач-эндокринолог:
И имеет значение измерение окружности талии. Окружность талии у женщин свыше 80, у мужчин свыше 94 — это свидетельство абдоминального ожирения.

Если ваш показатель индекса массы тела находится в этих пределах (18,5–24,9 кг/м2), вам не нужно ни сбрасывать, ни набирать вес. Если ваш показатель индекса массы тела находится в этих пределах (25–29,9 кг/м2), вы уже испытываете психологический дискомфорт, связанный с избытком веса, хотя риск для здоровья еще относительно не высок. 

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -15

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -17

Марина Петрожицкая, медсестра терапевтического отделения:
Это, прежде всего, здоровый образ жизни, исключение вредных привычек, исключение жареного, жирного, копченого, соленого, консервацию, пряности, крепкого чая, кофе, вредных привычек, полноценный сон, ходьба, бассейн и дозированные физические нагрузки. Это основные показатели, на которые нужно равняться, чтобы привести себя в порядок.

Если же индекс массы тела более 30 килограммов на метр квадратный, то ситуация начинает выходить из-под вашего контроля. А Всемирная организация здравоохранения определяет такой вес как ожирение.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -20

Алла Шепелькевич:
Длительный период избыток массы тела, ожирение воспринимались как косметические дефекты. На этом базисе создано неверное представление об ожирении, ведь ожирение — это серьезное хроническое заболевание, склонное к рецидивированию без длительного, постоянного лечения. Поэтому шаг осознания я бы выделила как один из самых главных. Если пациент обращается к доктору с тем, что он хочет снизить массу тела, это уже прекрасный шаг навстречу к результату. Это уже залог успеха. И все те поговорки, афоризмы, которые используют и женщины, и мужчины, скрывая избыток массы тела, не осознавая, что это медицинская проблема — не косметическая, а медицинская. В этом направлении всячески мы работаем. Это и акции, которые проводятся, как раз направлены на то, чтобы мы на этой проблеме внимание активизировали.

Предположим, пациент осознал, что у него есть лишние килограммы, что у него есть избыточный вес. У него есть желание похудеть. Он обращается к доктору, поскольку не может самостоятельно справиться с этой проблемой. Какие рекомендации может дать ему специалист: рекомендации по диете, рекомендации по медикаментозному лечению, еще какие либо рекомендации? Что вообще назначается в этих ситуациях?

Алла Шепелькевич:
Это лечение пожизненное и систематическое. Это очень важный принцип. Это поэтапное снижение массы тела, ни в коем случае не какое-то временное, ни к коем случае не какое-то курсовое. Это тоже порождает неверие пациента в то, что он может достигнуть той своей массы тела, которая будет соответствовать лучшему состоянию здоровья. Одним из последних открытий в этой области, зафиксированным экспертами Всемирной организации здравоохранения, является достижение не идеальной массы тела, а снижение массы тела на 5–10% от исходной. Это очень важный аспект. Если человек весит 100 килограммов, ему достаточно в течение 3 месяцев снизить массу тела на 7–10 килограммов. Это приводит уже к тому, что риск развития сахарного диабета снижается на 44%, риск ишемической болезни сердца — на 9% и риск общей смертности — на 20%.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -23

Главное в борьбе с лишним весом — это ставить перед собой реальные цели. Итак, чтобы сбросить вес без вреда для здоровья нужно время. Постепенное похудение на полкилограмма — килограмм в неделю не только улучшит самочувствие, но и поможет надолго удержать достигнутый результат.

— С учетом полученных измерений Вашего роста и веса индекс массы тела составляет 25, что соответствует избытку массы тела. Окружность Вашей талии 88 сантиметров — это тоже превышение нормы, а у женщин окружность талии не должна превышать 80 сантиметров.

— Чем это угрожает?

— Избыток веса очень опасен в плане развития таких осложнений и таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, то есть повышение уровня холестерина, заболевания опорно-двигательного аппарата. Вам нужно подкорректировать питание. Я Вам сейчас дам рекомендации по питанию. Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы по калорийности продуктов и приблизительное меню на день с учетом избытка веса с исключением легкоусвояемых углеводов, то есть сладостей и жиров.

Как показывает практика, изменить характер своего питания, изменить сложившиеся пищевые привычки по силам далеко не каждому. А значит, исцеление от лишнего веса и ожирения для многих останется лишь недостижимой мечтой.

Марина Микушкин:
Во многом все зависит от самого человека, от его желания кардинально поменять свой образ жизни, образ питания. А врач может лишь подсказать путь.

Ну, давайте все-таки дадим нашим телезрителям какие-то профилактические рекомендации.

Алла Шепелькевич:
Профилактические рекомендации, конечно же, нужно исполнять с детства. Когда ребенок видит систему здорового питания, обязательно завтракает, находится в хорошем расположении духа, позитивно настроен, обязательно обедает, не позднее 19.00 ужинает, то это тот режим здорового питания, который хорошо прививать с детства. Перекусы (яблоки, какие-то овощи) очень полезны и вкусны.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -26

Как известно, все хорошо в меру. Жирные продукты такие, как колбасы, майонез, торты и сладости, в рационе лучше свести к минимуму. А есть продукты, которые можно употреблять в неограниченных количествах.

Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем -29

Марина Микушкина:
Овощи. Любые овощи, кроме картофеля, низкокалорийны, поэтому можно готовить любые салаты, не волнуясь о своей фигуре, в различных комбинациях. Они способствуют снижению веса, потому что нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта.

Не менее важно соблюдать и режим приема пищи, при котором трапезы равномерно распределены в течение дня.

Марина Микушкина:
Когда я общаюсь с пациентами, я спрашиваю, как они питаются. И чаще всего они говорят, что из-за занятости на работе они питаются один раз в день вечером перед сном. Когда питаются один раз в день, то это уже нерациональное питание. Если человек целый день не кушал, то к вечеру чувство голода дает о себе знать.

Вставать из-за стола с легким чувством голода. Эта действенная рекомендация поможет избежать переедания и не позволит превратиться в обжору, зависимого от пищи.

Марина Микушкина:
Питание приносит удовольствие, то есть способствует выделению гормона радости. Поэтому часто люди заменяют себе все другие удовольствия только питанием. Удовольствий много: поход в театр, поход в кино, прогулки на свежем воздухе, общение с друзьями, занятия физкультурой.

Алла Шепелькевич:
Регулярная физическая активность. 30–40 минут в день ходьбы абсолютно достаточно, чтобы профилактировать избыток массы тела и многие социально значимые заболевания. Я хотела бы пожелать, конечно же, здоровья. Если у вас зарегистрировано 3–5 килограммов в течение последних трех месяцев, обратите внимание на то, какой образ жизни вы ведете, и задумайте о состоянии вашего здоровья.

# Здоровье # Консультация врача

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