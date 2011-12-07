Врач-эндокринолог: Полнота - это хроническое заболевание, избыточный вес вызывает рак. Будущим мамам желаю следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем

Почему так актуальна проблема лишнего веса для нашей страны и вообще для мира в целом? Алла Шепелькевич, доцент кафедры внутренних болезней БМГУ, главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук:

Прежде всего, я хотела бы подчеркнуть, что ожирение на сегодняшний день одно из самых распространенных хронических заболеваний в целом мире и в Республике Беларусь. Обратите внимание, именно хронических заболеваний. Если верить статистике, то на сегодняшний день практически миллиард людей в мире имеют избыточную массу тела и ожирение. По статистике к 2025 году 40% мужчин и 50% женщин будут иметь избыточную массу тела. Поэтому эксперты Всемирной организации здравоохранения определили избыточную массу тела как пандемию 21 века.

Мы можем охарактеризовать географическую, половую, социальную картину развития этого заболевания? Для кого и где, в каких регионах это наиболее актуальная проблема? Алла Шепелькевич:

Есть некоторые особенности эпидемиологических данных. У негроидной расы количественные показатели избытка массы тела наступают при индексе массы тела с более высокими значениями. У лиц монголоидной расы, то есть азиатские страны, обратная ситуация. Метаболические нарушения у лиц с избыточной массой тела начинаются уже с меньшего индекса массы тела. Республика Беларусь относится к странам Северной Европы. У нас классические показатели индекса массы тела, то есть количественные критерии. Лишний вес и ожирение — болезнь цивилизации с ее не всегда здоровыми благами. Жители мегаполисов много и вкусно кушают, мало двигаются, предпочитая ездить на авто. В итоге имеют избыточную массу тела. А вот почему избыточный вес — это плохо? Ну, полный человек, хороший, у него щечки хорошие, все у него в порядке. К чему может привести избыточная масса тела и что за этим стоит? Алла Шепелькевич:

Последнее десятилетие ознаменовалось тем, что большое количество научных исследований проведено именно в этой области. Оказалось, что избыточная масса тела является абсолютно доказанным фактором риска развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сахарного диабета и некоторых видов рака — видов онкопатологии. Но на этот фактор модифицируемый, то есть мы можем на него воздействовать. Это очень важно осознавать и понимать в практическом здравоохранении. Несмотря на то, что лишний вес — это проблема медицинская, большинство людей беспокоит ее эстетическая сторона. Изменение во внешнем виде — вот на что, прежде всего, обращает внимание человек. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Марина Микушкина, врач-эндокринолог:

Все-таки у женщин бывают такие периоды в жизни, когда есть располагающие факторы к набору веса. Прежде всего, это беременность, конечно. Поэтому всем молодым будущим мамам хотелось бы пожелать следить за своим весом во время беременности, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Мужчины не беременеют и не рожают, но так же, как и женщины, стареют и за рубежом 40 лет начинают стремительно набирать килограммы, сохраняя прежний подход к питанию. Марина Микушкина:

С возрастом физиологически происходит замедление обмена веществ и гормональная перестройка, которая тоже способствует набору веса. У мужчин преобладает абдоминальное ожирение. Это очень опасно в плане здоровья, в плане атеросклероза, который может приводить к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам. Есть люди, кому с рождения предначертана характерная припухлость. Но всегда ли генетическая предрасположенность является главной причиной образования лишних килограммов? Алла Шепелькевич:

Как правило, типичный пациент с избыточной массой тела начинает жаловаться на то, что у него есть наследственная предрасположенность, в этом виноваты гены, в общем-то. Образ жизни как-то в конце вспоминается. Если быть объективным, то, действительно, в настоящее время определено более ста генов, есть специальные карты, генетический анализ проведен, которые могут вносить лепту в развитие ожирения. Но если брать наследственную предрасположенность, то она составляет лишь треть от всех случаев, а остальное — вклад образа жизни человека. Марина Микушкина:

Генетически все-таки передается предрасположенность к ожирению, а не само ожирение. И часто имеют место какие-то семейные привычки питания, то есть переедание, застолье, правила приготовления пищи приводят к повышению веса. В подавляющем большинстве случаев причина лишнего веса до боли знакома. Просто кто-то слишком много ест, много и нерегулярно, да еще и сама пища далека от звания «здоровая». Марина Микушкина:

В первую очередь, это продукты сладкие, так называемые «быстроусвояемые углеводы». Это все мучные изделия, сладкие газированные напитки, конфеты, сахар — все, что сладкое и еще жиры. Все жирное: копчености, жирное мясо, сливочное масло. Все это приводит к ожирению, когда это употребляется в неограниченном количестве.

Алла Шепелькевич:

95% ожирения носит алиментарный генез. И только на 5% избыточная масса тела связана с какими-то другими заболеваниями. А именно генетические синдромы, эндокринные нарушения, ряд заболеваний эндокринных, например, гипотериоз, гиперкортицизм, патологии гипоталамо-гипофизарной системы также связаны с избыточной массой тела. Прием некоторых лекарственных средств, например, глюкокортикостероиды широко распространены в клинике. Некоторые заболевания центральной нервной системы. Что же позволяет доктору определить наличие признаков, которые указывают на избыточную массу тела у пациентов, ожирение? Новый инструмент в руках доктора — рулетка. Как она используется для диагностики этих состояний? Алла Шепелькевич:

У нас активно используются и врачами-эндокринологами, и врачами-терапевтами, и общей практики рулетка и такой индекс массы тела —калькулятор, который легко позволяет определить наличие избытка массы тела и насколько индекс массы тела соответствует нормальным значениям. Избыток веса неизменно сказывается на психологическом и на физическом здоровье человека. И, наконец, измученные безуспешными диетами, неспособные без слез смотреть на себя в зеркало люди обращаются за помощью к специалисту. Марина Микушкина:

Ну, первый симптом, наверное, это когда ему становится мала его обычная одежда. Если у него во время ходьбы появляется отдышка — это тоже показатель того, что в сердечно-сосудистой системе тяжело становится работать на фоне набора веса. Путем измерения роста и веса мы измеряем индекс массы тела. Если он свыше 25 — это уже избыток веса, а если свыше 30, то это уже ожирение. Индекс массы тела несложно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно свой вес в килограммах разделить на рост, возведенный в квадрат.

Марина Микушкина, врач-эндокринолог:

И имеет значение измерение окружности талии. Окружность талии у женщин свыше 80, у мужчин свыше 94 — это свидетельство абдоминального ожирения. Если ваш показатель индекса массы тела находится в этих пределах (18,5–24,9 кг/м2), вам не нужно ни сбрасывать, ни набирать вес. Если ваш показатель индекса массы тела находится в этих пределах (25–29,9 кг/м2), вы уже испытываете психологический дискомфорт, связанный с избытком веса, хотя риск для здоровья еще относительно не высок.

Марина Петрожицкая, медсестра терапевтического отделения:

Это, прежде всего, здоровый образ жизни, исключение вредных привычек, исключение жареного, жирного, копченого, соленого, консервацию, пряности, крепкого чая, кофе, вредных привычек, полноценный сон, ходьба, бассейн и дозированные физические нагрузки. Это основные показатели, на которые нужно равняться, чтобы привести себя в порядок. Если же индекс массы тела более 30 килограммов на метр квадратный, то ситуация начинает выходить из-под вашего контроля. А Всемирная организация здравоохранения определяет такой вес как ожирение.

Алла Шепелькевич:

Длительный период избыток массы тела, ожирение воспринимались как косметические дефекты. На этом базисе создано неверное представление об ожирении, ведь ожирение — это серьезное хроническое заболевание, склонное к рецидивированию без длительного, постоянного лечения. Поэтому шаг осознания я бы выделила как один из самых главных. Если пациент обращается к доктору с тем, что он хочет снизить массу тела, это уже прекрасный шаг навстречу к результату. Это уже залог успеха. И все те поговорки, афоризмы, которые используют и женщины, и мужчины, скрывая избыток массы тела, не осознавая, что это медицинская проблема — не косметическая, а медицинская. В этом направлении всячески мы работаем. Это и акции, которые проводятся, как раз направлены на то, чтобы мы на этой проблеме внимание активизировали. Предположим, пациент осознал, что у него есть лишние килограммы, что у него есть избыточный вес. У него есть желание похудеть. Он обращается к доктору, поскольку не может самостоятельно справиться с этой проблемой. Какие рекомендации может дать ему специалист: рекомендации по диете, рекомендации по медикаментозному лечению, еще какие либо рекомендации? Что вообще назначается в этих ситуациях? Алла Шепелькевич:

Это лечение пожизненное и систематическое. Это очень важный принцип. Это поэтапное снижение массы тела, ни в коем случае не какое-то временное, ни к коем случае не какое-то курсовое. Это тоже порождает неверие пациента в то, что он может достигнуть той своей массы тела, которая будет соответствовать лучшему состоянию здоровья. Одним из последних открытий в этой области, зафиксированным экспертами Всемирной организации здравоохранения, является достижение не идеальной массы тела, а снижение массы тела на 5–10% от исходной. Это очень важный аспект. Если человек весит 100 килограммов, ему достаточно в течение 3 месяцев снизить массу тела на 7–10 килограммов. Это приводит уже к тому, что риск развития сахарного диабета снижается на 44%, риск ишемической болезни сердца — на 9% и риск общей смертности — на 20%.

Главное в борьбе с лишним весом — это ставить перед собой реальные цели. Итак, чтобы сбросить вес без вреда для здоровья нужно время. Постепенное похудение на полкилограмма — килограмм в неделю не только улучшит самочувствие, но и поможет надолго удержать достигнутый результат. — С учетом полученных измерений Вашего роста и веса индекс массы тела составляет 25, что соответствует избытку массы тела. Окружность Вашей талии 88 сантиметров — это тоже превышение нормы, а у женщин окружность талии не должна превышать 80 сантиметров. — Чем это угрожает? — Избыток веса очень опасен в плане развития таких осложнений и таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, то есть повышение уровня холестерина, заболевания опорно-двигательного аппарата. Вам нужно подкорректировать питание. Я Вам сейчас дам рекомендации по питанию. Здесь Вы найдете ответы на многие вопросы по калорийности продуктов и приблизительное меню на день с учетом избытка веса с исключением легкоусвояемых углеводов, то есть сладостей и жиров. Как показывает практика, изменить характер своего питания, изменить сложившиеся пищевые привычки по силам далеко не каждому. А значит, исцеление от лишнего веса и ожирения для многих останется лишь недостижимой мечтой. Марина Микушкин:

Во многом все зависит от самого человека, от его желания кардинально поменять свой образ жизни, образ питания. А врач может лишь подсказать путь. Ну, давайте все-таки дадим нашим телезрителям какие-то профилактические рекомендации. Алла Шепелькевич:

Профилактические рекомендации, конечно же, нужно исполнять с детства. Когда ребенок видит систему здорового питания, обязательно завтракает, находится в хорошем расположении духа, позитивно настроен, обязательно обедает, не позднее 19.00 ужинает, то это тот режим здорового питания, который хорошо прививать с детства. Перекусы (яблоки, какие-то овощи) очень полезны и вкусны.

Как известно, все хорошо в меру. Жирные продукты такие, как колбасы, майонез, торты и сладости, в рационе лучше свести к минимуму. А есть продукты, которые можно употреблять в неограниченных количествах.