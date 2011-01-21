Впервые в истории Минска в осеннее-зимний сезон 2010-2011 гг. привито около 23% жителей

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Дмитрий Пиневич:

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом мы ожидаем в конце января. Однако рост заболеваемости не будет резким. Это объясняется, во-первых, тем, что в прошлом году большое количество минчан переболело вирусными инфекциями и у них сформировался естественный иммунный фон, и, во-вторых, тем, что население было массово привито противовирусной вакциной. Впервые в истории города было привито около 23% населения, тогда как в прошлом году — всего 10%.

В этом году на противоэпидемические сезонные мероприятия, то есть противовирусные от гриппа, из бюджета Минска было направлено около 2 млрд 600 млн рублей. Экономическая эффективность вакцинации составляет 1 к 10.

Дмитрий Пиневич, председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, ответил на вопросы ведущей о здравоохранении минчан, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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