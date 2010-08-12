Впервые в истории белорусской медицины двум пациентам установили шунты в печени

Такая манипуляция позволит сохранить жизнь тем, кто стоит в листе ожидания пересадки этого органа. Раньше белорусы были вынуждены проходить эту процедуру за границей, где она стоит 20 тысяч евро.

В белорусском листе ожидания пересадки печени — 70 человек. Но, по оценкам специалистов, количество нуждающихся в новом органе в несколько раз выше. При этом, не все могут дожить до трансплантации из-за осложнений. Операция, которую сегодня впервые провели отечественные хирурги, увеличивает шансы больных дождаться пересадки.

У Леоноры Ивановны проблемы с печенью начались два года назад. Женщина — первая, кому в Беларуси установили высокотехнологичный шунт.

Леонора Смирнова:

Предупредили, что будут делать такую операцию — я согласилась. Чтобы избавиться от неожиданных желудочных кровотечений — пусть она и экспериментальная, эта операция.

При тяжелых заболеваниях, в частности, циррозе, в сосудах печени значительно повышается давление. Это приводит к внутренним кровотечениям и даже смерти. Однако угроза осложнений уменьшается, если установить шунт, который чем-то похож на трубку из тонкой проволоки.

Юрий Тараканов, заведующий отделением рентгенэндоваскулярной хирургии 9-ой городской клинической больницы г.Минска:

Эта операция помогает малыми хирургическими методами — без больших операционных ран для больного — восстановить нормальный кровоток, снизить давление в системе воротной вены и нормализовать работу печение и состояние больного.

При этом скальпель хирургам не нужен. Делается всего один прокол, и дальше все манипуляции проводят с помощью специальной иглы, которая передвигается внутри сосудов по всему телу. В начале года специалист минского центра прошел стажировку в Чехии. И сегодня первую операцию делал хирург из Праги.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

У нас есть все необходимое оборудование — более того, не только наш центр в Республике Беларусь оснащен таким оборудованием. Как минимум, все областные центры, республиканские учреждения здравоохранения, имеют подобное оборудование. Дело за малым — обучить персонал и начинать этим заниматься.

Сегодня дебютная операция шунтирования проходила при большом количестве зрителей. Чешский хирург Антонио Краинэ провел мастер-класс для белорусских докторов. Кстати, подобная процедура в зарубежных клиниках стоит десятки тысяч евро. И отечественные медучреждения смогут в будущем лечить иностранцев за деньги. А вот для граждан Беларуси операция — бесплатная.