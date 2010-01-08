Впервые в Беларуси провели операции по пересадке голеностопа

До этой поры подобные трансплантации делали только в России.

Первая счастливая пациентка чувствует себя хорошо, и уже передвигается с новым суставом.

Такая трансплантация стоит несколько тысяч долларов, но белорусам ее будут делать бесплатно. В планах медиков — проводить в год до 50 подобных операций. В листе ожидания на пересадку голеностопа сегодня также граждане Израиля, Казахстана, Польши и других стран дальнего и ближнего зарубежья.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Больные не могут опираться на эту ногу, нет движения в голеностопном суставе. И в покое, и при нагрузке у них возникают сильнейшие боли. Больных для эндопротезирования голеностопного сустава достаточно, сегодня в Беларуси от 150 до 200 человек нуждаются в этом сложном оперативном вмешательстве.