Впервые в Беларуси минские врачи провели операцию по устранению расщелины неба трехмесячному малышу

Ранее такой вид хирургического вмешательства был возможен только детям от полугода. После модернизации отделения челюстно-лицевой хирургии 4-й детской клинической больницы операции стало возможно проводить с двухмесячного возраста.

Александр Корсак хоть и хирург с 25-летним опытом, но такого случая в его практике еще не было. Пациенту всего три месяца. Плюс – все медицинское оборудование будет использовано на этой операции впервые. Даже свет.

Освещение имеет значение. Особенно для хирурга. Новое осветительное оборудование с лампочками из четырех цветов дает высокоточечный, а, главное, дневной свет. Одна такая лампа стоит около 30 тысяч евро.

Расщелина неба – одна из распространенных патологий. От врожденного недуга можно избавиться только хирургическим путем. До сегодняшнего дня на операционный стол попадали малыши от полугода. Сейчас – от двух месяцев.

Александр Корсак, хирург 4-й Городской детской клинической больницы Минска:

Наша задача – просвежить края, сшить между собой. Для того, чтобы осуществить, нужно локализовать окружающие мягкие ткани. А локализация с учетом возраста проходит не так легко.

На расщелину накладываются специальные пластины. Затем врач делает шов в три слоя. Ребенок будет плакать, и поэтому швы должны выдержать. Эта операция первая для клиники и для Беларуси, но далеко не последняя, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ростислав Филанович, главный врач 4-й Городской детской клинической больницы Минска:

Аналогичные оперативные лечения проводятся как в ближнем зарубежье, так и в Европе, и в мире. Специалисты владеют всеми технологиями. У нас будет возможность экспортировать медицинские услуги. Мы будем востребованы, имея такое оборудование.

Новое оборудование открыло новые возможности лечения и в офтальмологическом отделении больницы. Здесь впервые с помощью нового микроскопа прооперировали ребенка, страдающего заболеванием глаз. Стоимость оборудования – 120 тысяч евро.

Виктор Лапковский, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургией:

Можем проводить операции с наименьшим риском для наших пациентов во время операции, а также в послеоперационном периоде. Послеоперационный период – достаточно сложный период. И новое оборудование позволяет пройти его намного легче.

Елена Цыганова, заведующая отделением офтальмологии:

Меньше стало осложнений. Значительно больше хороших исходов. То есть наша аппаратура стоит того, чтобы на ней хорошо работать.

Операция по удалению расщелины прошла успешно. Избавляться от такого дефекта чем раньше, тем лучше. Дыхательные и глотательные функции в 3-месячном возрасте восстанавливаются быстрее. А это значит, что и первое слово ребенок произнесет в положенный срок.