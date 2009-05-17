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ВОЗ: вирус гриппа настолько заразен, что ожидаются новые вспышки заболевания

17 мая 2009 13:37
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17 мая по данным ВОЗ из 39 стран поступили официальные сообщения о 8480 случаях инфицирования гриппом A(H1N1).

Такие данные опубликованы на сайте ВОЗ.

По словам помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения Кеджи Фукуды, на которые ссылается Международное радио КИТАЯ, вирус настолько заразен, что ожидаются новые вспышки заболевания даже на региональном уровне.
Согласно другому сообщению, генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен предупредила, что признаки эпидемии начали ослабевать в североамериканском эпицентре распространения вируса, но это не означает, что худшее уже позади. Существует «большая неопределенность» в том, что «отчасти обнадеживающая картина» будет сохранена.
Маргарет Чен заявила: «Мы находимся в периоде кризиса, который может иметь глобальные последствия».

# Здоровье

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