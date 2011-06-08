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ВОЗ боится, что источник палочки-убийцы никогда не будет найден

08 июня 2011 10:30
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К настоящему времени число тяжелых случаев кишечной инфекции, вызванной новым штаммом кишечной палочки O104:H4, превысило две тысячи, 22 случая заражения привели к летальному исходу. Случаи заболевания зарегистрированы в 11 европейских странах и США. Неподтвердившиеся заявления об огурцах и проростках сои как источнике инфекции уже нанесли серьезный урон сельскому хозяйству Евросоюза.

Директор экспертной комиссии Всемирной организации здравоохранения по инфекционным заболеваниям Гюнель Родье предупредил немецких эпидемиологов, что для поисков источника возбудителя опасной кишечной инфекции у них осталась неделя.

«Если мы не обнаружим вероятный источник инфекции в течение недели, мы можем никогда его не узнать», - передает слова эксперта Medportal.Ru.

# Здоровье

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