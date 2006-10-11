Прямой эфир

Во всем мире отметили День психического здоровья

11 октября 2006 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
10 октября - Всемирный день психического здоровья. Сейчас на планете около пятисот миллионов людей страдают различными нервными расстройствами. А в Беларуси крайне обеспокоены здоровьем подростков. За последние пять лет показатель первого обращения к врачам-психиатрам вырос почти на половину. Родители стали чаще прибегать к помощи детских психотерапевтов, логопедов, педиатров и психологов. Основная причина психического расстройства - чрезмерное увлечение компьютером. Компьютерная зависимость, отмечают специалисты, создает трудности в общении со сверстниками, вызывает депрессию и тревогу. Ею могут заболеть люди как в 15, так и в 30 лет.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
10 октября 2006 11:42

В Беларуси началось производство гормона щитовидной железы

05 октября 2006 13:18

В столичных поликлиниках началась прививочная кампания против гриппа

28 сентября 2006 13:28

Райбольницы страны пройдут реконструкцию