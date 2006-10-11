Во всем мире отметили День психического здоровья

10 октября - Всемирный день психического здоровья. Сейчас на планете около пятисот миллионов людей страдают различными нервными расстройствами. А в Беларуси крайне обеспокоены здоровьем подростков. За последние пять лет показатель первого обращения к врачам-психиатрам вырос почти на половину. Родители стали чаще прибегать к помощи детских психотерапевтов, логопедов, педиатров и психологов. Основная причина психического расстройства - чрезмерное увлечение компьютером. Компьютерная зависимость, отмечают специалисты, создает трудности в общении со сверстниками, вызывает депрессию и тревогу. Ею могут заболеть люди как в 15, так и в 30 лет.