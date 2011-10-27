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Во всех центральных районных поликлиниках Минска открылись кабинеты онкологов

27 октября 2011 17:53
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Специализированные кабинеты открылись для того, чтобы предупредить, вовремя найти и обезвредить это заболевание.

Теперь пациенты смогут получить квалифицированную помощь по месту жительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:
Кабинеты районных онкологов – это филиалы онкодиспансера, где проводится диагностика и лечение на основе своевременных протоколов и приказов Минздрава. Поэтому качество этой помощи ни в коем случае не пострадает, она останется на стабильно высоком уровне, но станет ближе и доступнее дня наших пациентов.

# Здоровье

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