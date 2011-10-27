Во всех центральных районных поликлиниках Минска открылись кабинеты онкологов

Специализированные кабинеты открылись для того, чтобы предупредить, вовремя найти и обезвредить это заболевание.

Теперь пациенты смогут получить квалифицированную помощь по месту жительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Караник, главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера:

Кабинеты районных онкологов – это филиалы онкодиспансера, где проводится диагностика и лечение на основе своевременных протоколов и приказов Минздрава. Поэтому качество этой помощи ни в коем случае не пострадает, она останется на стабильно высоком уровне, но станет ближе и доступнее дня наших пациентов.