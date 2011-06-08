Во Франции запретили продавать таблетки Nizoral

В заявлении надзорного органа говорится, что «токсичное воздействие на печень Nizoral проявляется чаще и тяжелее, чем других противогрибковых препаратов». Afssaps отмечает, что запрет касается только таблеток Nizoral, а не мазей и кремов, выпускаемых под той же маркой.
В инструкции к применению таблеток Nizoral печеночная недостаточность указывается как одно из противопоказаний для их приема. Nizoral производится фирмой Janssen-Cilag - французской дочерней компанией фармацевтического гиганта Johnson & Johnson, сообщает агентство «РИА-Новости».