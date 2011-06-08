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Во Франции запретили продавать таблетки Nizoral

08 июня 2011 13:06
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Французское правительственное агентство по надзору за лекарственными препаратами и продуктами (Afssaps) запретило продажу в стране таблеток Nizoral, которые широко используются для лечения грибковых заболеваний, из-за опасных побочных действий для печени.

В заявлении надзорного органа говорится, что «токсичное воздействие на печень Nizoral проявляется чаще и тяжелее, чем других противогрибковых препаратов». Afssaps отмечает, что запрет касается только таблеток Nizoral, а не мазей и кремов, выпускаемых под той же маркой.

В инструкции к применению таблеток Nizoral печеночная недостаточность указывается как одно из противопоказаний для их приема. Nizoral производится фирмой Janssen-Cilag - французской дочерней компанией фармацевтического гиганта Johnson & Johnson, сообщает агентство «РИА-Новости».  

# Здоровье

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