Во 2-ую детскую клиническую больницу г. Минска приехали японские и белорусские клоуны

На это лекарство рецепт не нужен. Подарить улыбки во 2-ую детскую клиническую больницу г. Минска приехало одиннадцать клоунов из Японии и двадцать пять из Беларуси. С нашей стороны — мастера хорошего настроения из Минска, Бобруйска, Гомеля и Бреста.

Джунджи Хошимото, клоун (Япония):

Я очень хочу приносить радость в этот мир. Дарить улыбки детям всех стран. Особенно тем, кто болен. И я все больше и больше убеждаюсь в том, что смех — действенное лекарство.

Событие такого масштаба в Беларуси - впервые. Это и международный обмен опытом для самих больничных клоунов, и, конечно, радость для маленьких пациентов.

Дети:

Понравился с шариками фокус! Выложил в руку 4, появилось 7!

Нам очень было интересно, как они делали эти шарики!

Японец Коске Омуне в профессии с 19 лет. Гастролирует с цирком и у себя на Родине преподает клоунское искусство. Коске даже собрал собственную группу клоунов из пятидесяти пяти профессионалов. И все же он находит время и на деятельность в больницах. На этот раз - в Минске.

Коске Омуне, клоун (Япония):

Быть больничным клоуном очень непросто. Нужно уметь сначала привлечь внимание детей, а уже затем развлекать их и показывать им чудеса. Это психология. Каждый ребенок — личность. И к каждому нужно найти свой подход.

Арсенал фокусов у каждого клоуна свой. Однако после этой встречи каждый из них — и японец, и белорус — свою копилку пополнил новыми умениями.

Василиса Алексеенко, клоун (Беларусь):

Новые фокусы! Общение международное! Вообще классно! Дети реагируют очень положительно. И нам, и им весело, тепло становится.

Без внимания и позитивного заряда в этот день не остался ни один ребенок в больнице. А ведь такая «улыбкотерапия» на самом деле способствует выздоровлению.

Виталий Павлоградский, организатор международной встречи больничных клоунов:

В 99 процентов случаев мы находим позитивный отклик в больницах. Всегда врачи нам идут навстречу. Детям, которые находятся у них на лечении, это и интересно, и полезно.

Помощь переводчиков практически не понадобилась, ведь язык жестов и улыбок интернационален.

Такие международные встречи в ближайшем будущем станут традицией. Уже в декабре обменяться опытом в Минск приедут клоуны из Швейцарии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».