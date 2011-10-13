Во 2-ую детскую клиническую больницу г. Минска приехали японские и белорусские клоуны

Джунджи Хошимото, клоун (Япония):
Я очень хочу приносить радость в этот мир. Дарить улыбки детям всех стран. Особенно тем, кто болен. И я все больше и больше убеждаюсь в том, что смех — действенное лекарство.
Событие такого масштаба в Беларуси - впервые. Это и международный обмен опытом для самих больничных клоунов, и, конечно, радость для маленьких пациентов.
Дети:
Понравился с шариками фокус! Выложил в руку 4, появилось 7!
Нам очень было интересно, как они делали эти шарики!
Японец Коске Омуне в профессии с 19 лет. Гастролирует с цирком и у себя на Родине преподает клоунское искусство. Коске даже собрал собственную группу клоунов из пятидесяти пяти профессионалов. И все же он находит время и на деятельность в больницах. На этот раз - в Минске.
Коске Омуне, клоун (Япония):
Быть больничным клоуном очень непросто. Нужно уметь сначала привлечь внимание детей, а уже затем развлекать их и показывать им чудеса. Это психология. Каждый ребенок — личность. И к каждому нужно найти свой подход.
Арсенал фокусов у каждого клоуна свой. Однако после этой встречи каждый из них — и японец, и белорус — свою копилку пополнил новыми умениями.
Василиса Алексеенко, клоун (Беларусь):
Новые фокусы! Общение международное! Вообще классно! Дети реагируют очень положительно. И нам, и им весело, тепло становится.
Без внимания и позитивного заряда в этот день не остался ни один ребенок в больнице. А ведь такая «улыбкотерапия» на самом деле способствует выздоровлению.
Виталий Павлоградский, организатор международной встречи больничных клоунов:
В 99 процентов случаев мы находим позитивный отклик в больницах. Всегда врачи нам идут навстречу. Детям, которые находятся у них на лечении, это и интересно, и полезно.
Помощь переводчиков практически не понадобилась, ведь язык жестов и улыбок интернационален.
Такие международные встречи в ближайшем будущем станут традицией. Уже в декабре обменяться опытом в Минск приедут клоуны из Швейцарии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».