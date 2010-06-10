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Внезапного и бесконтрольного роста цен на лекарства в Беларуси не будет

10 июня 2010 14:44
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В Минздраве владельцы частных аптек и основные поставщики медпрепаратов на отечественный рынок подписали такое соглашение.

В республике сейчас около 2,5 тысяч аптек, каждая третья – частная. Все они должны продавать качественные препараты и соблюдать законодательство. Ранее с производителями лекарств и официальными дистрибьюторами уже был подписан меморандум о сдерживании роста цен на лекарства, и он остается открытым для подписания. Теперь более пристальное внимание – аптечной сети.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Республики Беларусь:
– Все государственные и негосударственные аптечные сети к инициативе Министерства отнеслись с пониманием. На совещание прибыли свыше 230 делегатов. Они разделили нашу обеспокоенность, взяв на себя обязательства пользоваться при формировании цен расчетно-отпускными ценами, которые установил Минздрав. Мы полагаем, что этим сможем в какой-то степени нивелировать разброс цен в аптеках.

Сергей Шакутин, директор сети коммерческих аптек:
– То, что касается частных сетей и фирм, я думаю, что можно найти какие-то резервы, для того, чтобы это делать.

# Здоровье

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