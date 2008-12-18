Витебский кожно-венерологический диспансер обзавелся пчелиной пасекой

Теперь пациентов будут лечить продуктами пчеловодства. Наряду с апитерапией в диспансере применяют и другие нетрадиционные методы: лечение пиявками, гомеопатия, иглотерапия и грязелечение. В лечебных целях здесь используют не только пчелиный яд, но и продукты пчеловодства. Сладкое лечение медом и прополисом особенно по душе пациентам детского отделения.



Пиявками лечат болезни сердца, радикулит и кожные высыпания. Причем, они сами находят на теле пациента больное место.



Укусы пчел и пиявок целебны только под контролем специалистов. В противном случае сеансы могут вызывать аллергию. Поэтому такие опыты в домашних условиях опасны для здоровья.