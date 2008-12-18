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Витебский кожно-венерологический диспансер обзавелся пчелиной пасекой

18 декабря 2008 18:07
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Теперь пациентов будут лечить продуктами пчеловодства. Наряду с апитерапией в диспансере применяют и другие нетрадиционные методы: лечение пиявками, гомеопатия, иглотерапия и грязелечение. В лечебных целях здесь используют не только пчелиный яд, но и продукты пчеловодства. Сладкое лечение медом и прополисом особенно по душе пациентам детского отделения.

Пиявками лечат болезни сердца, радикулит и кожные высыпания. Причем, они сами находят на теле пациента больное место.

Укусы пчел и пиявок целебны только под контролем специалистов. В противном случае сеансы могут вызывать аллергию. Поэтому такие опыты в домашних условиях опасны для здоровья.
# Здоровье

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