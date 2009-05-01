Вирус свиного гриппа в мясе погибает во время кипячения

О проблеме «свиного гриппа» рассказал глава бюро Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Егор Зайцев

Эксперт: глава бюро Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Егор Зайцев

Вопросы:

1. ВОЗ подняла степень опасности с 4 до 5 из 6 возможных. Так все таки стоит ли боятся?

2. Болезнь медленно подходит к нашим границам. Беларусь ставит заслон, усилены меры контроля в аэропортах, запрещен ввоз мясопродуктов из ряда стран. Планируется ли ввести дополнительные меры безопасности?

3. Медики говорят, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться за помощью. Каковы эти симптомы? Чем они отличаются от привычного нам сезонного гриппа?

4. Стоит ли волноваться тем, кто держит свиней? Опасно ли мясо?

5. Меры предосторожности.

6. Все таки излечим или нет?

Ответы на вопросы (смотри ВИДЕО)