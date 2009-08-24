Вирус свиного гриппа подтвержден еще у 5 школьников из Осиповичского района Могилевской области

Накануне они вернулись из Великобритании. Исполняющая обязанности главного врача Осиповичского районного центра гигиены и эпидемиологии Алла Прохоренко сообщила агентству «Интерфакс-Запад», что «после возвращения из Великобритании в инфекционное отделение Осиповичской районной больницы были госпитализированы с симптомами гриппа 8 школьников 1998 года рождения. Это ученики местных школ».

Напомним, первым, кому в Беларуси лабораторно подтвердили свиной грипп, был гражданин Китая, аспирант Белорусского государственного университета, вернувшийся с каникул. Затем лабораторно подтвердили данный вирус еще у 3 белорусских школьников, вернувшихся из Великобритании.