Вирус гриппа А/Н1N1 может мутировать?

Ученые-вирусологи обеспокоены возможными изменениями вируса гриппа А/Н1N1 по мере его распространения в южное полушарие и скрещения с циркулирующими среди людей другими вирусами.

Об этом заявила на межправительственной встрече по подготовке к пандемии гриппа в Женеве (Швейцария) генеральный директор ВОЗ Маргарет Чень и призвала все государства подготовиться к различным сценариям его дальнейшего распространения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Маргарет Чень отметила, что уже 5 лет мир борется со вспышкой птичьего гриппа H5N1. – Сегодня мы знаем, что на другой стороне мира появился вирус с огромным пандемическим потенциалом – новый штамм вируса H1N1. Этот вирус быстро продемонстрировал свою способность свободно передаваться от человека человеку, распространяться в широких масштабах внутри пораженной страны и в другие страны. Мы полагаем, что эта модель международного распространения сохранится, – заявила она.