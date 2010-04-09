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VIII Республиканский съезд фармацевтов: в центре внимания – проблемы отечественной медицинской промышленности

09 апреля 2010 06:28
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На форум собрались около 350 специалистов аптечного дела из Беларуси, России, Украины, Прибалтики и Польши.

Отечественные фармакологические предприятия представили новинки, среди которых немало импортозамещающих препаратов. В нашей стране зарегистрировано 6 тысяч наименований лекарств, и доля импортозамещающих – постоянно растет. Главный приоритет белорусской фармацевтики – повышение качества продукции. Тем не менее, добиться полной лекарственной независимости от импорта наши фармацевты не стремятся. Ориентируются не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения РБ:
– Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы выпускала абсолютно всю палитру лекарственных средств. Да это и не надо. То есть, это теоретически возможно, но стоимость лекарственных средств будет тогда чрезвычайно высока. Главная цель нашей работы в том, чтобы наш потребитель получил эффективные безопасные и качественные лекарственные средства. И здесь, некие компромиссы невозможны.

# Здоровье

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