VIII Республиканский съезд фармацевтов: в центре внимания – проблемы отечественной медицинской промышленности

На форум собрались около 350 специалистов аптечного дела из Беларуси, России, Украины, Прибалтики и Польши.

Отечественные фармакологические предприятия представили новинки, среди которых немало импортозамещающих препаратов. В нашей стране зарегистрировано 6 тысяч наименований лекарств, и доля импортозамещающих – постоянно растет. Главный приоритет белорусской фармацевтики – повышение качества продукции. Тем не менее, добиться полной лекарственной независимости от импорта наши фармацевты не стремятся. Ориентируются не только на внутренний, но и на внешний рынок.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения РБ:

– Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы выпускала абсолютно всю палитру лекарственных средств. Да это и не надо. То есть, это теоретически возможно, но стоимость лекарственных средств будет тогда чрезвычайно высока. Главная цель нашей работы в том, чтобы наш потребитель получил эффективные безопасные и качественные лекарственные средства. И здесь, некие компромиссы невозможны.