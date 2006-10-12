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Ветеринарные службы проводят профилакту птичьего гриппа

12 октября 2006 08:03
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Ветеринарные службы усилили контроль над птицеперерабатывающими предприятиями и состоянием домашней птицы. Повышенное внимание связано с осенней миграцией диких пернатых во избежание случаев распространения птичьего гриппа. В августе-сентябре вакцинации подверглась вся птица в трехкилометровой зоне от промышленных предприятий птицеводства и вблизи водоемов. И хотя через Беларусь миграции диких птиц из опасных регионов не ожидается, необходимые меры профилактики в республике осуществляются в полном объеме. Ситуация находится под контролем и пока опасений не вызывает.
# Здоровье

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