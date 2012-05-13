Вегетарианство: плюсы и минусы отказа от продуктов животного происхождения

Пока гости с аппетитом поглощают фирменное блюдо хозяйки – сочное мясо – сосед справа от вас скромно жует салат. «На диете» – не успеете подумать вы, как он придвинет к себе огромный кусок торта. Вряд ли гость сомневается в кулинарных способностях хозяйки. Возможно, он просто вегетарианец.

Лариса Музычук, диетолог:

Что такое вегетарианство? Это отказ от животной пищи, полностью либо частично. Животная пища – мясо, рыба, молоко. Даже мед ставят под вопрос.

Вегетарианство подразделяется на несколько течений. Приверженцы самого строгого направления называют себя «веганами». Они отказываются от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Но представителей менее строгих направлений больше.

Лариса Музычук, диетолог:

Огромный пласт вегетарианства – это оволакто. Те, которые употребляют яйца, молоко. И лактовегетарианцы – отказываются в основном от мяса. Многие из них употребляют и рыбу.

К вегетарианству людей приводят разные причины: этические, религиозные, медицинские и прочие. Но самый правильный путь к вегетарианству – сознательный. Только взвесив все плюсы и минусы данного образа питания, можно сделать выбор – быть ли вегетарианцем и каким.

Лариса Музычук, диетолог:

Положительность в том, что во-первых, отказ от жира. Второй момент – мы мало кушаем клетчатки. В вегетарианстве много кушаем клетчатки. В-ьретьих, мы насыщенные жиры, которые вызывают атеросклероз, мы заменяем на растительные жиры, которые для нас очень полезны.

Особенно полезна данная система тем, кто страдает ожирением, заболеваниями почек, печени, а также гипертонией. Если же со здоровьем у вас все в порядке, перед тем, как отказаться от мяса, хорошо подумайте, стоит ли.

Лариса Музычук, диетолог:

В мясе есть несколько очень полезных веществ и самое первое – это белок, ради которого мы в основном его и потребляем.

Человеческий организм нуждается в 20 аминокислотах, из которых 9 у взрослого человека и 8 у ребенка называются незаменимыми, и получить их можно только из пищи, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Лариса Музычук, диетолог:

В мясе имеется полный набор вот этих незаменимых аминокислот. Поэтому нам очень удобно, съев кусочек мяса, получить все то, что необходимо нашему организму.

Но это не значит, что необходимые аминокислоты невозможно получить из растительной пищи. Просто в этом случае источников будет несколько. А вот вещества, получаемые из растительной пищи, мясом никак не заменишь.

Лариса Музычук, диетолог:

Цинк, железо, магний, марганец. Мы практически всю таблицу Менделеева в основном потребляем за счет растительной пищи.

Для того, чтобы стать вегетарианцем, следует не просто отказаться от определенных продуктов, но и приобрести большой багаж знаний.

Лариса Музычук, диетолог:

Вегетарианство требует большого труда по приготовлению пищи. Надо знать, во-первых, сочетание продуктов, чтобы вы не ощущали никакой минеральной недостаточности, витаминной недостаточности.

Есть еще один важный момент, о котором следует знать тем, кто решил стать вегетарианцем и приобщить к данной системе свою семью.

Лариса Музычук, диетолог:

Наверное, детям, растущим организмам, беременным кормящим спортсменам это не нужно. Неправильно, если они будут заниматься вегетарианством, особенно дети.

Не важно, являетесь ли вы вегетарианцем или приверженцем традиционной системы питания. Главное – это знать меру и толк в том, что вы едите. И тогда ваш организм скажет вам большое «спасибо» в виде хорошего самочувствия.