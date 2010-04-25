Ватикан профинансирует исследования стволовых клеток

Ватикан будет финансировать исследования стволовых клеток, сообщает АР со ссылкой на официального представителя Римской католической церкви кардинала Ренато Мартино.

По словам Мартино, церковь окажет финансовую помощь исследователям стволовых клеток из медицинской школы американского Университета Мэриленда. Представители университета отметили, что Ватикан уже дал согласие выделить ученым 2 миллиона евро, сообщает Lenta.ru.

Исследователи сосредоточат усилия на изучении стволовых клеток кишечника человека, которые могут быть использованы для лечения заболеваний пищеварительной системы. В сообщении отмечается, что терапевтический потенциал эмбриональных стволовых клеток на выделенные церковью средства изучаться не будет.

Директор Центра исследований органов брюшной полости Университета Мэриленда Алессио Фасано отметил, что стволовые клетки кишечника могут развиваться в клетки различных тканей. Сбор эти клеток планируется проводить во время эндоскопических обследований пациентов.

Римская католическая церковь осуждает исследования стволовых клеток, которые получают путем разрушения эмбрионов. Однако Ватикан поддерживает изучение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, а также стволовых клеток взрослого организма.