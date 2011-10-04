В жилых домах в Минске появятся филиалы поликлиник

Первыми в эксперименте участвуют районы-новостройки — Каменная Горка и Масюковщина.

Темпы строительства учреждений здравоохранения не успевают за жилой застройкой. Чтобы разгрузить поликлиники, приёмные кабинеты врачей организуют в свободных встроенных помещениях домов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Предко, начальник управления лечебно-профилактической помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В микрорайоне Масюковщина-3 будет открыт филиал поликлиники №26. Это наиболее интенсивно строящийся микрорайон. В этих филиалах будут размещены кабинеты терапевтов, кабинеты педиатров. При необходимости может быть даже организован забор крови или так называемая мини-лаборатория.