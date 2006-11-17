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В здоровый образ жизни внесут разнообразие

17 ноября 2006 11:39
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В будущем году в столице планируется создать 12 отраслевых физкультурно-оздоровительных клубов. В настоящее время уже подготовлен проект решения, который находится на согласовании с отраслевыми профсоюзами. Согласно документу будет создано 12 клубов в зависимости от направлений их деятельности. Например, физкультурно-оздоровительный клуб работников торговли может объединить до 70 тысяч человек. Активный отдых и оздоровление будут обеспечены в аналогичных клубах работников медицины, образования или транспорта. Уже в 2007 году планируется проведение круглогодичной спартакиады по двенадцати видам спорта.
# Здоровье

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